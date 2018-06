Charvátová: Když jsem odešla z televize, věděla jsem, že se už nevrátím

Vybavíte si první den v televizi? Byla jste nervózní?

To už je tak strašně dávno, že už si to přesně nevybavuji. Vím jenom, že to bylo ve Snídani s Novou kdysi dávno. To jsem byla ještě ve druhém ročníku na vysoké škole. Takže to je asi dvacet let. Já mám hodně špatnou dlouhodobou paměť, takže já si obecně moc nepamatuji, co bylo.

Přeřekla jste se někdy?

To ne. Ale jednou jsem právě v té Snídani měla tričko s docela velkým výstřihem a povedlo se mi naklonit se tak, že mi bylo na kameře vidět úplně všechno. A nikdo z režie mi to neřekl. Všichni se tím kochali a smáli se tomu. A to se vysílalo živě, takže to nešlo vrátit zpátky.

Cítila jste se dobře v kostýmcích, které vám pro vysílání v televizi vybírali?

Já jsem naštěstí měla velké štěstí na kostymérky. A když se náhodou stalo, že by na mě chtěly dát něco, co se mi nelíbilo, tak jsem to řekla na rovinu. Já ráda všechno řeknu radši hned.

Nechtěla byste se do médií vrátit?

Ani ne. Když jsem se rozhodla, že z televize odejdu, tak jsem věděla, že už se nevrátím. Já jsem potřebovala změnu. Teď už jsem vlastně sedm let mimo televizi a jsem spokojená. Ale už si zase říkám, že by to možná nějakou změnu chtělo. Tak třeba zase najdu nějaký projekt. Ale televizi ne.

Co nejzásadnějšího se ve vašem životě stalo za posledních deset let?

Asi to, že jsem nastoupila do televize, odešla z televize a začala jsem dělat něco úplně jiného s golfem a skočila jsem do jiné než televizní sféry.

Takže teď jste golfistka, nebo golf moderujete?

Nejsem ani jedno. My jsme spolu s manželem a dalšími partnery otevřeli golfové hřiště na Slapech. Jsem manažerem golfového resortu, což je úplně jiná práce než v televizi a je to hrozně fajn.

Jak jste přišli na to, že si otevřete golfové hřiště?

Byl to nápad mého muže, který si splnil velký a dlouhodobý sen. My jsme ani nečekali, že se splní, protože jsme si říkali, že je to dost neobvyklé a nebyli jsme si jistí tím, zda se nám to vůbec podaří. Ale podařilo. Můj muž je golfista asi pětadvacet let.

Vy jste svému muži pomohla splnit sen. Splnil nějaký sen on vám?

Můj muž mi plní sen každý den, protože on je můj životní sen.

Kde jste se potkali?

Na focení.

A byla to náhoda?

Asi ano. Kdysi dávno jsem byla v České televizi na focení v ateliéru do časopisu k nějakému rozhovoru a můj muž tam pomáhal fotografovi, protože je jeho dobrým kamarádem. Tak jsme se seznámili.

Získal si vaše srdce hned?

Srdce asi hned. Ale my jsme byli tou dobou oba zadaní, takže trvalo ještě asi dva roky, než jsme se dali dohromady.

Jak váš manžel zvládá vaší práci a popularitu?

Dneska už to zdaleka není tak hrozné, jako to bylo dřív. Ale on byl v pohodě vždycky a nevadilo mu to. On je na mě pyšný.

Jak jste vnímala období velké popularity vy sama?

Ze začátku mě to bavilo. Každý člověk, který vstoupí do mediálního světa, musí být z části trochu exhibicionista. Musím říct, že mě to ale po docela krátké době bavit přestalo, protože to s sebou neslo i negativní ohlasy. Že je na vás někdo zlý, hrubý, že se v bulváru objevují věci, které nejsou vždycky pravda, s tím jsem se já vyrovnala. Ale rodina to nesla špatně, a to mi na tom vadilo. Jinak je ale popularita fajn.

Máte nějaký sen?

Jestli nějaký pracovní sen mám, asi nebudu říkat, protože by se tím pádem nemusel splnit.