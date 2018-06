VIDEO: Pamatujete? Tyhle bývalé zprávařky živí golf a investice

"Televize mi opravdu nechybí. Jsem plně uspokojena tím, co dělám teď. Mě stále živí golfové hřiště, je to úžasné, báječné a geniální," řekla na kameru iDNES.cz Pavla Charvátová, jež s manželem Tomášem vlastní a provozuje golfový resort na Slapech.

"To jako kdyby řekla moje tisková mluvčí. Já to mám stejně. Můj byznys se po odchodu z České televize taky nezměnil. Zabývám se investicemi, respektive tím nejkrásnějším - duší země, tedy diamanty," doplnila Jitka Sluková, která dlouhá léta hlásila zprávy v České televizi.

Dámy se setkaly na party jednoho z hlavních sponzorů českého filmu, symbolicky v prostorách karlovarského bazénu hotelu Thermal. "Já jsem Vary pojala polopracovně a jinak jsem tu na dovolené," upřesnila Charvátová.



"Já jsem je pojala čistě divácky. Byla jsem na úžasném čtyřhodinovém filmu Hořící keř. Bylo to nádherné. Ani vteřinu jsem nekoukala nikam jinam a nemyslela na nic jiného. Měli by to pouštět každý rok a všem, klidně i v Parlamentu," míní zase Sluková.

Ta postávala u stolku i se zpěvačkou Renatou Drössler, s níž připravuje vzdělávací pořad o etiketě pro základní a střední školy.



"Já pro školy pracuji jako pedagog na Mezinárodní konzervatoři v Praze, a tak jsem chtěla své kantorské a herecké zkušenosti rozšířit. S Jitkou jsme se potkaly u kávy a nápad byl na světě. Hlavně nám vadí, že se u mladých vytrácí slušné chování," uzavírá Drössler.