Pavilón opic v pražské zoo bude zdobit obří monolit

17:21 , aktualizováno 17:21

Čedičový monolit o hmotnosti 42 tun instalovali jeřábem do budoucího pavilónu opic pracovníci pražské zoologické zahrady. "Kámen je téměř pět metrů vysoký a je to největší neopracovaný monolit, který kdy byl přivezen do Prahy," informovala ČTK pracovnice zahrady Ingrid Jamejchová.