Pavelková z Miss šokuje: odhalí se Němcům, ti zaplatí i pokutu za akty

Když se finalistka Miss ČR pochlubila v médiích, že nafotí lechtivé snímky do prestižního pánského časopisu, a na dovolené s Miss v Egyptě navíc nechala naposledy nafotit lehce erotické, ale vkusné fotky svých malých ňader, která si v září nechá pomocí plastické operace zvětšit, strhl se poprask. - čtěte Pavelková: poslední foto ňader před zvětšením. Pak je nafotí pro Playboy



Romana Pavelková v Egyptě - kvůli této fotce měla finalistka Miss problémy

"Šla jsem hned po návratu z Egypta na kobereček k panu Moťovskému a ten mě upozornil, že smlouva, kterou mám s agenturou podepsanou, tohle nedovoluje. A že pokud se přece jen rozhodnu snímky nafotit, čeká mě pokuta ve výši dvou milionů korun. Já samozřejmě vím, že se coby finalistka Miss ČR nesmím - alespoň pokud mi nevyprší smlouva - obnažovat. Pod tímhle slovem si ale představuji nahotu jako takovou nebo odhalená prsa i s bradavkami. I při focení na dovolené jsem dbala na to, aby nebyly bradavky vidět a snímky nepůsobily vulgárně či provokativně," líčí Pavelková.

V Řecku se fotí jen v plavkách. Zatím

Focení v Česku, za které by Pavelková dostala několik stovek tisíc a dva miliony pokuty navrch, by se jí samozřejmě nevyplatilo, a tak o něm přestala uvažovat. Naděje jí svitla po nedávné pracovní návštěvě Německa, kde se s danými okolnostmi kolem focení pro české vydání Playboye svěřila. "Nedávno mi volali, zda bych do toho nešla v Německu. Prý by mi zaplatili i celou pokutu a ještě dali honorář za focení. Tak to asi vezmu," prozrazuje modelka.



Romana Pavelková na dovolené v Řecku

Čas a klid na přemýšlení momentálně má, tráví totiž dovolenou s přítelem v romantickém hotelu Stavros Melathron na řeckém ostrově Rhodos. Aby doma nikoho neprovokovala, pro jistotu už se fotí jen v plavkách. V její hlavě se ale zřejmě rodí plán, jak dá o sobě znovu vědět a především si přijde ke slušnému výdělku.

