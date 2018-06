Pavelková: Už mám nové trojky. Trpím bolestí, ale jsem šťastná

Pavelková po plastické operaci prsou dávno toužila, na jejím těle se jí nelíbil právě její hrudník. Teď už jí ke spokojenosti nic nechybí, na brněnské klinice se jí postarali o ňadra velikosti tři. "Pan doktor Holuša říkal, že moje prsa jsou teď nádherná a že tak luxusní tady už dlouho neviděli. Sama jsem je ještě neviděla, mám je stažené ve speciální podprsence, ale když se tak na ně podívám, je vidět, že se jim povedla. Určitě budu spokojená. Myslím, že o to víc, že jsme nakonec zvolili metodu vsunutí implantátů bradavkami a nebude tedy vidět žádná jizva," říká Pavelková.



Romana Pavelková



Teď ji ale ještě čekají krušné dny. První den má téměř za sebou, další dva ale před sebou. "Nemůžu ani dýchat, jak to bolí, a ještě před chvílí jsem jen stěží mluvila. Na posteli se nemůžu ani sama posunout, to mi bolestí až tečou slzy. Vždycky mi něco napíchají a na chvíli to přejde. Pan doktor říkal, že musím vydržet, ale slíbil, že zítra už to bude lepší, to mi ostatně budou dělat převaz a třetí den to snad bude už nejlepší. Samozřejmě to vydržím, dala jsem se do boje, musím bojovat. A určitě nelituju, za tu bolest to stojí." - čtěte Pavelková z Miss šokuje: odhalí se Němcům, ti zaplatí i pokutu za akty



Na péči lékařů si Pavelková nemůže stěžovat. Na pokoji leží sama, sestřičky k ní pravidelně docházejí a dokonce ji byl zkontrolovat i anesteziolog. "Dělala jsem si z něj legraci a prosila, aby mi namíchal něco, po čem bych ty tři dny prospala, tak uvidím. Už se těším, až to přejde a půjdu domů. A komu jsem nejdřív volala? Mamince, ta má o mě největší strach," dodává finalistka Miss ČR.



Hana Mašlíková si svá prsa také nechala plasticky vylepšit

Romana Pavelková se tak zařadila po bok modelek Hany Mašlíkové a Dominiky Mesarošové, které si svá prsa rovněž nechaly plasticky vylepšit. Mesarošová už dokonce podruhé. - čtěte Silikonová kráska Mesarošová: S Mašlíkovou soutěžit nebudu