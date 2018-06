Pavelková: poslední foto ňader před zvětšením. Pak je nafotí pro Playboy

Ze svého rozhodnutí zřejmě necouvne, zálohu na jedné brněnské klinice plastické chirurgie, kde se nechala stejně vylepšit například Diana Kobzanová, Klára Medková nebo Kateřina Průšová, už má totiž zaplacenou. Operace ji vyjde na šedesát tisíc korun, a to ještě dostala třicet tisíc slevu.

Zásah jí nevymlouvá ani o patnáct let starší přítel, kterého finalistka miss před novináři tají. "Já bych o něm ráda mluvila, ale on sám si to nepřeje. Můžu říct jen to, že se jmenuje Robert, je byznysmen a jsme spolu dva a půl roku," prozradila čtyřiadvacetiletá Pavelková.

Od výsledku operace si slibuje víc pracovních příležitostí, i když ani tak si na nedostatek práce nestěžuje. Dokonce i s jejími malými ňadry stál o spolupráci s ní pánský časopis Playboy. "Nabídli mi focení, ale já počkám až po operaci, budu se cítit líp. Zatím mě Playboy obléká, jsem tváří známého obchodu a můžu si vybírat hlavně spodní prádlo v hodnotě dvě stě tisíc ročně."

Další dovolená zadarmo bude v Itálii

Práce má vůbec dost. A dokonce i teď v létě, kdy je v modelingu okurková sezóna. "Vyrážím s jednou agenturou do Itálie, kde strávím deset dní dovolené v all inclusive hotelu. Nebude mě to nic stát a přitom tam budu mít jen dvě hodiny práce, za kterou ještě dostanu zaplaceno. Dívky toužící po tom stát se modelkami tam totiž jedou na kurz a mě si agentura vybrala coby finalistku miss za jejich poradkyni a tvář."

Své nepříliš bujné vnady momentálně Pavelková vystavuje na březích Rudého moře, tráví totiž s ostatními finalistkami letošní soutěže krásy dovolenou v Egyptě, kterou dostala jako jednu z cen za účast ve finále Miss ČR 2008 od Blue Stylu. I tady si užívá luxusu a dokonce ultra all inclusive služeb v hotelu Sunrise Island View v letovisku Šarm el-Šejk. Fotky v plavkách i bez nich, které tady vznikly, budou za pár dní pouhou památkou na to, čím drobnou blondýnku příroda obdařila.