Pavelková chystá další úpravy zevnějšku: po prsou si nechá zvětšit rty

"Už jsem ho mohla mít, přepadla mě ale chřipka a pan doktor mi teď zákrok nedoporučil. Moc se ale těším, myslím, že tenhle detail mi hodně pomůže. Mám horní ret opravdu hodně úzký, a když jsem se usmívala, měla jsem díky němu trochu zkřivenou pusu, bylo to vidět hlavně na fotkách," říká Pavelková.

Se svými novým ňadry je naopak nadmíru spokojená. Dokonce jí výsledek plastické operace schválil i uznávaný odborník, MUDr. Jiří Kučera, který několik let působil na prestižní pařížské klinice plastické a estetické chirurgie. Pavelková se o jeho umu dozvěděla a před pár dny si s ním na klinice v centru Prahy sjednala konzultaci.



Romana Pavelková na odborné konzultaci

"Moje prsa se mu moc líbily a pochválil práci svého kolegy, doktora Holušy z brněnské kliniky. Prohlíželi jsme si implantáty, ukazoval mi také ty moje třísetmililitrové a schválil výběr kulatého tvaru namísto kapkovitého," líčí modelka.

V plánu má stále nafocení erotických fotek pro německé vydání Playboye, od něhož dostala před časem nabídku. "Uvidím, jak se teď po prodání Miss ČR novému majiteli změní podmínky. I když je pravda, že nečekám, že by mi pan Zapletal, který se do Miss vrátil, focení dovolil. Když se k tomu postavil negativně pan Moťovský, mám strach, že se mu to nebude taky líbit, je na tyhle věci hodně háklivý."