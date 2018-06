Pavel Zuna: Vyhraje, kdo je vidět

FOTOGRAFIE Z RAUTU ANNO 2004

* Stojí vás víc dřiny viditelná práce na obrazovce, či ta neviditelná, zákulisní na SuperStar?

Moderátor vždy představuje tu špičku ledovce, která je vidět, víc práce zůstává skryto pod hladinou. Kdykoli tu cenu přebírám, chápu ji spíš za svou práci šéfredaktora zpravodajství než za to, že zprávy chodím číst. Ale v anketách se počítá to, co je na obrazovce vidět.



* Víte vůbec, pokolikáté jste cenu Anno vyhrál?

Jistě. Poprvé jsem ji dostal za rok 1999, tahle je šestá. Ale pokaždé je to jako poprvé, naopak nervy pracují mnohem víc, protože kolem už panuje větší očekávání, jestli zase překvapím - hlavně sebe.



* Není vám líto, že nevyhrála také SuperStar? Odhadnete proč?

Já jsem ten poslední, kdo by měl hádat, komentář nechám na vás. Zkrátka to nedopadlo, i když upřímně řečeno jsem čekal, že SuperStar bude alespoň mezi pěticí nominovaných. Kdybych si mohl vybrat, jestli mám vyhrát sám, nebo s týmem SuperStar, raději bych slavil s nimi. Ale to nic nemění na tom, že si své ceny vážím a mám z ní radost.



* O sledovanosti druhé řady SuperStar jste před začátkem mírně pochyboval, co říkáte teď?

To nebyly pochyby, jen jsem nechtěl dopředu hlásit, že to bude úspěch. A teď jsem s výsledky ohromně spokojený - vždyť jsme začínali s dokumenty z konkurzů proti už rozehranému akčnímu seriálu na ČT. A vyhráli jsme. Cením si toho tím spíše, že český seriál je prakticky neporazitelný - což právě teď dokázala i Pojišťovna štěstí.



* Nechystáte se zpět do vedení programu Novy?

Kromě SuperStar mají na Nově vzniknout postupně ještě dva nové projekty, které bych měl dostat na starost, takže toho mám na práci dost. Víc o nich zatím neprozradím - ale seriály to nebudou, ty mají na starosti jiní.



* Vnímáte, jak se mění Nova i vy?

Já už se měnit nechci a na Nově hmatatelné změny také nevidím, vnitřní mechanismus už je tak zaběhnutý, že by muselo odejít z funkcí deset klíčových lidí naráz, aby se něco dlouhodobě projevilo. Změnil-li se snad obraz Novy navenek, doufám, že je respektovanější. Některé lidi s ní smířil odchod Vladimíra Železného, i když to není úplně spravedlivé. I za jeho éry vznikaly dobré pořady. Změnila se hlavně doba: v roce 1994 byla jakákoli estráda Novy zárukou úspěchu, teď už to zdaleka tak jednoznačně neplatí.

