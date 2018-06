Pavel Zuna: Potřebujeme nové tváře

"Soutěž Česko hledá Superstar by měla najít především mimořádnou osobnost (a já věřím, že ji najde), která se nenechá vymodelovat k obrazu producenta ani nikoho jiného," zdůraznil Zuna.

A přihlásil by se do soutěže i on sám? "Já bych tu odvahu samozřejmě neměl ( i kdybych náhodou uměl zpívat - což neumím). Ale tím víc obdivuju ty, kteří ji mají," svěřil se čtenárům.

Pavel Zuna patří k nejoblíbenějším osobnostem TV Nova. Čte zprávy a zároveň je ředitelem programu. Až do listopadu 1989 se pětatřicetiletý Pavel Zuna chystal na dráhu učitele, ale pak vyhrál konkurz na redaktora Československé televize.

Brzy získal prestižní místo moderátora hlavních zpráv, ale roku 1998 nečekaně opustil televizní svět. Nastoupil jako tiskový mluvčí koncernu Tabák - Philip Morris. O rok později však už moderoval Televizní noviny na konkurenční Nově a v srpnu 1999 ho Vladimír Železný dosadil na místo šéfredaktora zpravodajství.

Z prvního manželství má dceru Annu (1992), se současnou ženou Andreou dvojčata Jana s Matějem (1998).

Nejvíc talentů je z Čech

Přes internet se do soutěže Česko hledá SuperStar přihlásilo 1 816 lidí, vyplněnou přihlášku, která vyšla v denním tisku, poslalo 1 404 lidí.

"V poměru na počet obyvatel je zájem o první sérii pořadu třikrát větší než byl v Německu a v Polsku," shrnul výsledky mluvčí Dan Plovajko.

Nejvíc "talentů" napsalo z Čech, pak z jižní Moravy a nejméně z Ostravska. "Přihlásilo se víc dívek než mužů a většině z nich je mezi 16 a 20 lety," upřesnil Plovajko.

Úkolem soutěžících, kteří postoupili do konkurzů, bude zazpívat bez doprovodu jakoukoliv píseň v libovolném jazyce.

Hlavní je, aby zaujali a přesvědčili porotu, že právě oni jsou nejlepší. První vyřazování začne v Ostravě v polovině prosince, ke konci roku se uskuteční v Brně a začátkem ledna v Praze.

Nova už také zveřejnila jména porotců. Vybírat z více než tří tisíc soutěžících budou: Hudebník a novinář Ondřej Hejma, skladatel Ondřej Soukup, ředitel hudebního vydavatelství BMG Milan Herman a textařka Gabriela Osvaldová. Ti pak do dalšího kola pošlou jen čtyři desítky těch nejlepších.

O dalším osudu "hvězd" pak už budou od dubna příštího roku rozhodovat hlavně diváci pomocí sms nebo telefonů.

Více o pořadu "Česko hledá SuperStar" Pořad Česko hledá SuperStar startuje na Nově 3. února 2004.

Finále se uskuteční 18. června 2004.

GÁBINA OSVALDOVÁ:



* Přihlásila byste se Vy sama do pořadu Česko hledá SuperStar?

Nepřihlásila. Já od malinka nenávidím konfrontace. Rodiče mě k tomu nutili, protože měli pocit, že mám jakési nadání a jsem schopná zavýt nějakou písničku nebo říct básničku. A vždycky, když to ode mně chtěli, přišla návštěva a já jsem se měla poklonit, tak já jsem to sice udělala, ale pak jsem se plížila pryč a připadala jsem si jako znásilněný idiot, který plnil přání rodičů. Já jsem ale nekonfrontační typ. Nejsem soutěživá a znám své meze, takže vím, co umím. Každý konkurz pro mě byl nepříjemný a vždycky jsem viděla, že lidi kolem mně jsou všichni lepší než já. Takže já bych se nepřihlásila. Já na to nemám odvahu. * Jaký budete porotce?

Já nevím. Já jsem ani nevěděla, jaká budu tchýně. Vždycky jsem si myslela, že budu hrozná svině a pak jsem zjistila, že jsem laskavá. Tak nevím. Já myslím, že poznám, když je někdo dobrý a pak za něj budu asi hodně bojovat. Když poznám, že je někdo špatný, tak mu to budu muset říct na rovinu, ale budu se snažit ho nezničit, aby třeba rovnou nevyskočil z okna.

ONDŘEJ HEJMA:



* Těšíte se do poroty soutěže Česko hledá SuperStar?

Určitě. Doufám, že objevíme nějakou hvězdu, že tam někde je. Myslím, že přijde spousta talentovaných lidí. Viděl jsem britský originál soutěže. Vím, že u porotců nemá místo jakákoliv smířlivost. Tady se musejí jasně rozlišovat kvality, takže chci být přísný, ale spravedlivý. A když bude někdo dobrý, tak ho rád pochválím. * V porotě je vždy jeden "hodný". Už víte, kdo z vás čtyř to bude?

Hodný tam zatím není, tohle místo ještě není obsazené. Když to bude nutné, tak to vezmu, ale tady to o tom není. Chce to jasný názor, který se musí odůvodnit.

MILAN HERMAN: * Počítáte s tím, že jako šéf firmy, která vítězi vydá desku, zboříte český trh?

To bych asi netvrdil. Lidé si před prvním kolem pořadu Česko hledá SuperStar zatím neuvědomují, o jak velkou věc jde a jak moc může ovlivnit televizní a gramofonový trh. * Jak vypadá ideální SuperStar pro vydavatele?

Vítěze budou volit diváci. Pro mě je ale ideální kandidát na vítěze člověk, který umí opravdu zpívat, osobnost, která nestojí v koutku, ale umí se prosadit. V showbyznysu samozřejmě rozhoduje vzhled, ale tomu se dá hodně pomoci.

ONDŘEJ SOUKUP: * Myslíte, že budete spravedlivý?

Nechci nikomu ublížit, ale taky nechci nikoho šanovat. Prostě jim zkusím říct pravdu do očí. Když si to někdo zaslouží, tak je možné, že ho svým hodnocením rozpláču. Jsem zvědav, jestli ze soutěže vzejde nějaká opravdu SUPERBOMBA. Vítěz bude mít obrovskou podporu diváků a pokud bude mít soutěžící dobré zázemí, může se to vážně stát. * Ondřeji, je možné, že Vás někdo nadchne tak, že mu složíte desku?

Abych vám pravdu řekl, snažím se teď dělat jiné věci, ale úplně to vyloučit nemůžu.