Pavel Zuna dostal body za telefonování v autě

Pavel Zuna jel dopoledne ve svém passatu po Bělohorské ulici v pražském Břevnově. Za jízdy držel na uchu mobil a telefonoval.

Před hotelem Pyramida si ho však všimla hlídka dopravní policie, která jela náhodou kolem. Policejní Ford Mondeo dohnal Zunovo auto a majákem ho vyzval k zastavení.

Bývalý televizní moderátor zastavil podle svědků hned za křižovatkou s ulicí Pod Královkou. Protože tam ale bylo málo místa, policisté nechali svůj blikající vůz na přechodu.

"Projíždějící auta se policistům na křižovatce složitě vyhýbala. Pavel Zuna tam stál a policisté ho nechávali dýchnout do přístroje," popsal iDNES.cz jeden ze svědků policejní kontroly.

Policisté trestali dopravní přestupek nekompromisně. "Dostal jsem pokutu tisíc korun a tři trestné body," potvrdil Zuna iDNES.cz.

Dodal, že to byla jeho první osobní zkušenost s novým bodovým systémem. "Byla to moje hloupost a jsou to moje první body."