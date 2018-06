Pavel Zedníček uteče před horkem do Norska

Letos to vypadá na pěkné tropy i tady, a tak podle Pavla Zedníčka není třeba vůbec nikam za teplem jezdit. "Ale známí jedou na ryby do Norska, tak možná bych je překvapil a vydal se za nimi tam a trochu se naopak ochladil," svěřil své plány iDNES.cz na tenisovém turnaji Divadla Kalich, který už patří k tradičnímu zakončení divadelní sezony.

Ale protože hráče z kurtů brzy vyhnala pořádná letní bouřka, uchýlili se do místního výčepu, kde si popovídali o svých plánech na divadelní prázdniny. "Já se zavřu na celé léto do studia a budu dělat na novém albu, tam bude taky chládek," záviděl Pavlovi Petr Kolář. "V Norsku v létě není zima, ale taky ne takový vedro jako tady. Ale voda tam bude studená, když tam člověk "hepsne", tak za minutku končí... Ale je tam krásně, tak snad mi to vyjde," těší se Zedníček.

Krev a upíři

Prázdniny bude mít Pavel totiž z velké části pracovní, tak není jisté, jestli si na cestu vyšetří dost času. S Miroslavem Donutilem bude natáčet další sérii jeho televizních inscenací Tři plus jedna. "Bude to na Moravě, tak si aspoň zalezeme do chládku do sklípku - na vínečko," směje se. S Janou Paulovou pak chystá na podzimní sezonu novou divadelní hru. "Janička je pohodová ženská, prima baba, tak s ní dělám rád. V Kalichu spolu hrajeme už ve čtyřech komediích, ale tahle bude i trochu horor - bude tam krev a upíři. S Janou se budeme střídat v šesti postavách a ona bude hrát i chlapy a já naopak ženský, tak to bude taková groteska," přiblížil Zedníček připravovanou hru.