Pavel Zedníček si vychutnával Mexiko

Dárek dostala na Valentýna, kterého spolu strávili v Mexiku. Ona tam byla podruhé, on popáté. V minulosti se tam Zedníček i potápěl, teď jenom šnorchlovali a opalovali se. "Pavel je jedním z mála mužů, kterým nevadí sluníčko a vydrží ležet na pláži. To je rarita a pro ženu terno," pochvaluje si Kousalová.

Pokoušeli se také zdolat Kukulkanovu stupňovitou pyramidu, ale Hance se kousek před vrcholem zatočila hlava a další výstup vzdala. "Jakmile jsem se podívala dolů, musela jsem se přidržet lana a sednout si. Ty stěny byly tak kolmé, že jsem měla pocit že koukám do srázu. Nechápu, jak to jiní mohli zvládnout bez problémů. I když nahoru to šlo všem, ale dolů to zkoušeli všelijak, nejčastěji po zadku."

V Mexiku zažili také místní karneval a navštívili farmu, kde domorodci pěstovali modrou agáve, z níž vyrábějí tequilu. Od té doby, co jsou doma, se věnují opět běžným starostem - rekonstrukci svého bytu.

"Teprve teď po čtyřech měsících, kdy jsme vystřídali řadu firem, jsme spokojení," říká Kousalová. "Právě nám montují nábytek a z matrace, kterou jsme měli na zemi, jsme se konečně přesunuli do postele."