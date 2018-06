Pavel Zedníček se ženit nehodlá

S tím, že nejmocnější čarodějka je láska, živě Zedníček, přezdívaný svými kolegy už od studií Čmaňa, živě souhlasil.

"K ní mám samozřejmě vztah kladný, jak jinak. Ve svém životě ale nechci v současné době nic měnit," rozptýlil tak elegantně Pavel Zedníček spekulace tisku, že by se mohl v blízké době podruhé oženit se svou přítelkyní, moderátorkou Hankou Kousalovou.

Zedníček má údajně v hlavě zcela jiné plány. V současné době se těší na zkoušky nové hry v divadle Kalich, kde bude hrát po boku své dlouholeté přítelkyně a kolegyně Jany Paulové.

"Já jsem celkově spokojený, těší mě role, jaké mám. Když o něčem sníte, tak se to většinou nepodaří. Nad tím, co bych chtěl hrát, proto raději nepřemýšlím. Role je trochu dána vizáží a já s tou svou nevím, co bych mohl hrát. Měl jsem štěstí, že jsem si zahrál třeba Richarda III. Letos se bohužel z technických důvodů projekt nekoná," poznamenal.

Léto prožije Pavel Zedníček doma, nikam do ciziny ani k moři se zatím nechystá. Do teplých krajin chce zavítat až mimo sezónu. Plánuje, že si prodlouží léto, a pojede někam za sluncem až začátkem zimy. Už si ověřil, že taková dovolená mu nejvíce vyhovuje. Zda pojede sám, nebo s někým, nechtěl prozradit. "To je ještě za dlouho," pousmál se.