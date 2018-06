Pavel Zedníček nahrál Eliášovi na hattrick

"Hokej to byl nádherný. Útočná řada Eliáš - Holík - Sýkora nastřílela pět branek, z toho Patrik tři. Řekl jsem mu, že až bude potřebovat další hattrick, ať zavolá. My přijedeme a bude to." Především díky českým hokejistům vyhráli New Jersey Devils 6 : 1.



Ve druhém utkání, kterému Pavel Zedníček s Petrem Tajčmanem přihlíželi, prohráli New York Islanders s týmem Detroit Red Wings 3 : 4. Po zápase se Zedníček a Tajčman sešli s dalším českým hokejistou Romanem Hamrlíkem, jenž hrál v barvách poraženého týmu.



"Roman je Zlíňák, Valašisko, takže se známe už dlouho," prozradil Zedníček. "Dokonce jsme spolu hráli tenis, vloni v Luhačovicích na V.I.P. turnaji. Byl tam tehdy i Dominik Hašek a Jaromír Jágr, sportovci hráli proti komediantům.



Poseděli jsme si, popovídali a bylo to moc fajn. V obou případech. Kluci jsou skvělí, žádní náfukové," ocenil populární Čmaňa hokejové profesionály.