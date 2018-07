Doma tak neblázním, nelítám a nedělám srandičky, přiznal Zedníček

Filmové Vary 2018 Sledovat další díly na iDNES.tv

Užíváte si na festivalu filmy?

Pavel: Určitě filmy.

Hana: Dívala jsem se, že filmů je tu asi sto osmdesát, takže máme co dělat.

Pavel: To nezvládnu. Sto osmdesát se nedá zvládnout, ale Hanča vždy něco vybere. Já chci vidět hlavně české filmy, nejlépe všechny.

Hana: Zatím jsme viděli film Profil. Je to o novinářce, která si udělala falešnou identitu na Facebooku a chtěla zkusit, jak funguje nábor do Islámského státu. Pak jsme viděli film o panu Menzlovi, Chatu na prodej s Ivankou Chýlkovou a už máme další lístky, takže pokračujeme. Zatím jsme měli štěstí na skvělé filmy.

A masírujete svaly na sportovní aktivity v rámci programu?

Pavel: Zatím mě nikdo nepozval, ale je pravda, že jsem tu pravidelně hrával tenis. Golf začínám, jsem začátečník, takže se musím lépe připravit. Příští rok už tady Barťáka vyzvu, nebo všechny ty golfaře. Těším se, jak s nimi půjdu na dlouhou desetikilometrovou.

Jste stálými hosty festivalu. Kdybyste měli srovnat předchozí Vary, vnímáte rozdíl?

Pavel: Je pravda, že já už sem jezdím léta, takže můžu říct, že jsem stálý host festivalu. Pokud bych měl srovnávat, je to čím dál lepší a lepší a je to velká zásluha právě Jiřího Bartošky.

Hana: Vím od známých, že se jim zdá, že je tu letos méně lidí. Osobně si myslím, že to je to kvůli mistrovství ve fotbale.

Lidé vás znají jako šprýmaře. Jaký jste v soukromí?

Pavel: Tak třeba dnes je legrace. Sice focení nemám rád, ale s Lenkou Hatašovou mě to baví. Jestli jsem jinak vtipálek? Hani, co myslíš?

Hana: Je pravda, že Pavel je doma spíš klidný, mlčenlivý. Řve akorát u fotbalu a tenisu. Jinak super. Nemůžu si na něj vůbec stěžovat.

Pavel: Je pravda, že doma tak neblázním, nelítám a nedělám srandičky. Člověk si musí občas v tomto směru trochu oddáchnout.

Pavel Zedníček

Sledujete filmy i doma?

Pavel: Když je na to čas, tak se člověk rád koukne. To bývá většinou v noci. Pustím telku a usnu.

Hana: My jsme přepínači, jedeme Netflix a všechny HBO. Když se Pavel dostane k ovladači, mačká. Občas narazíme na dobrý film. Ale nejsme specialisté na nic.

Stíháte třeba jít ve Varech i někam na večírek?

Hana: Tak my nejsme moc večírkoví. Bydlíme v hotelu Richmond, jehož majitelem je nejlepší Pavlův kamarád a užíváme si to jen tam. Někam možná vyrazíme, ale úplně to není to, proč sem jezdíme.

Většina lidí po festivalu vyráží hned na dovolenou. Jak to máte vy?

Hana: My na dovolenou nejezdíme v létě. Je tu krásně, proto si užíváme sluníčka na chaloupce. Za teplem vyjíždíme až v zimě, takže dovolená bude až později.

Nemůžu se nezeptat na to, co vás všechno letos čeká? Po smutné události s vaším synovcem, jak to vypadá s pořadem Kurňa, co to je?

Pavel: Tak pořad už nebude. Ale teď točím pro Českou televizi takový seriálek, jmenuje se to Skautská pošta. Je to pro děti, bude to asi šestnáct dílů o tom, jak vznikal skaut. Takové seznámení pro mladé, aby se dozvěděli, co bylo v roce 1914, kdo to byl Jirásek, Guth Jarkovský. V pořadu se střídají známé osobnosti zábavnou formou, aby se děti naučily, jak to vlastně vypadalo. Je to k výročí sto let Československa. Já tam hraji takového dědka.

Pavel Zedníček

Je to pro vás návrat do dětství, to se vám asi líbí, ne?

Pavel: Pravda, ale skaut jsem už nezažil. Proto je to i pro mě hezké. V pořadu mám dvě malé děti, kluka a holku, takže spolu blbneme.

Hana: Já jsem skauta také nezažila, ale byla jsem tramp. Má přezdívka byla Jitřenka. Pavel mi vypráví, co prožívá na natáčení a je vidět, že ho to moc baví. Hraje 104letého dědka, tak jsem s ním akorát před festivalem zašla do kadeřnictví, aby ho trochu omladili (smích).

Hani, vaše pracovní aktivity se často společně protínají.

Hana: Vymyslela jsem teď takový projekt, který bude asi můj poslední s Pavlem. Můj životní projekt. Pavel bude mít totiž příští rok sedmdesátiny a připravuji něco velkého. Takže věřím, že jeho příznivci se budou mít na co těšit. Zatím o tom ještě nechci moc mluvit. Počkejte si ještě chvilku, pak řeknu víc.