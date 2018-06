Zedníček a Karlovy Vary: Hlavně oholit a nesmrdět, zbytek je utrpení

Na správné oblékání Pavla Zedníčka dohlíží jeho žena Hanka Kousalová. Plnou skříň obleků a kravat ale nečekejte. Herec ve svých letech dal přednost pohodlí.

„Je to hrozný utrpení, oblek a kravata je něco šíleného. Už mám dva obleky, vždycky nevím, jestli k němu kravatu, nebo bez, pak vidím módní policii a vím, že je zle. Džíny a košile, to je moje,“ objasnil Zedníček.

„Hanka vždycky radí, co si vzít na sebe, nebo to taky někdy zkombinuju sám a ptám se, jestli takhle ano nebo ne. Jak je to jen možný, kravatu sundám, aby mě neškrtila kolem krku, ani uzel neumím udělat. Umím jen ten jednoduchý, ale stejně ho mám vždycky nakřivo,“ směje se herec a bavič.

Výrazně to nepřehání ani péčí o tělo. Vystačí si s tím nejnutnějším. „V kosmetické tašce mám holení, kartáček a zubní pastu, šampon a to je všechno. Razím heslo, že člověk nemá smrdět a má být oholený. Musí vypadat tak nějak zdravě,“ míní.



Pavel Zedníček a Hanka Kousalová

Samozřejmostí je v případě Pavla Zedníčka i jeho slavný knír, který letos nosí už neuvěřitelných 47 let.

„Párkrát jsem ho sundal, naposledy ve filmu Osm hlav šílenství Marty Novákové, to si pak připadám jak nahatý. Nemůžu bez něj být. Mám ho od osmnácti, asi mi byl inspirací můj děda - kovář, který měl takový ten klasický knír, který si točil nahoru. Možná jsem si ho nechal i proto, že jsem dědu měl moc rád,“ doplnil Zedníček, který je v Karlových Varech i s manželkou Hankou.