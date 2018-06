Tisící představení Paulové a Zedníčka pokazil Kousalové vypadlý pant

Jubilejní repríza jedné z nejstabilnějších komediálních dvojic připadla na inscenaci francouzské komedie Drahouškové. Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem v ní hrají společně s Jiřím Kohoutem, Janinou dcerou Anežkou Svobodovou či Davidem Suchařípou, který byl právě Kousalovou pověřen, aby pronesl její slavnostní řeč.

Hana Kousalová a Pavel Zedníček

"Přišla jsem pogratulovat Janě i Pavlovi ke krásné společné tisícovce a hlavně jim popřát zdraví a pohodu do další tisícovky, i když to pro nás s Milanem bude obnášet dalších tisíc osamělých večerů. Hlavně bych ale moc ráda poděkovala Janičce za to, že se mi tak krásně o Pavla stará. Napadlo mě, že je to taková rarita, kdy mají legálně jednoho muže ve střídavé péči dvě ženy," stálo ve zdravici Kousalové, která zněla Divadlem Kalich, v němž herci vedle této hry dosud společně nastudovali dalších šest titulů, přičemž čtyři z nich jsou stále na repertoáru.

Podobně se na věc dívá i zmíněný partner Jany Paulové Milan Svoboda. "Na Janino partnerství s Pavlem nežárlím, naopak mi vyhovuje, protože i když manželka už tisíckrát nebyla večer doma, vždycky vím, kde je a s kým je, takže o ni nemám strach."

Spočítat, kolik diváků navštívilo inscenace těchto dvou komiků, je nadlidský výkon. Kromě domovské scény v Kalichu totiž často hostují v divadlech či kulturních domech po celé republice a na Slovensku.

Jana Paulová a David Suchařípa

"Herecké partnerství funguje, pokud stojí na vzájemné úctě a na stejném smyslu pro humor. Oba musíme tu srandu brát velmi vážně a také každý z nás musí umět být přihrávačem i smečařem," dodala k jubileu s Pavlem Zedníčkem Jana Paulová.

Jana Paulová a Pavel Zedníček se poprvé pracovně setkali na natáčení televizního seriálu v roce 1977. Poté se jejich profesní cesty na dlouho rozešly a svedla je dohromady až hra Natěrač, kterou hrají nepřetržitě už osmnáct let.