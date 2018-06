LÁSKA POD LUPOU: Nekuř! Nesol! Zedníček a Kousalová si řekli vše

DATUM A MÍSTO PRVNÍHO SETKÁNÍ

Pavel: Bylo to na festivalu Novoměstský hrnec smíchu, bylo září, ale na přesné datum si nevzpomenu. A rok? No, mělo by to být před deseti lety.

Hanka: Nové město nad Metují, 26. nebo 28. září před jedenácti lety to teď bude.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Pavel: Já vlastně ani nevím. Byl večírek, tancovali jsme, pak jsme si povídali. Poté byly nějaké telefonáty, SMS, pak jsme se zase sešli, takže to všechno vznikalo nějak postupně.

Hanka: Dostal mě určitě svou povahou. Vždycky jsem říkala, že nemůžu mít někoho, kdo má kníra a kdo je starší než já, i když on je starší jen o pár let, takže to bylo pozvolné.

ČÍM MĚ VŽDYCKY DOSTANE

Pavel: Je to jedna věc, která mě dostává každý den. Furt se jí něco nelíbí. Ne že bych něco dělal blbě, ale pokaždé si trochu přisadí své a řekne, že by to šlo dělat líp. Má učitelské sklony.

Hanka: On je držák. V krizových situacích se vždycky chová klidně, někdy bych to ani nečekala.

NA CO NIKDY NEZAPOMENU

Pavel: Toho bylo tolik, že si nevzpomenu, na co nezapomenu. Nevím... Ale ona Hanka si vzpomene.

Hanka: Na situaci, kdy jsme nějak zapomněli v Mexiku kufr. Ráno jsme letěli, neměli jsme letenky, pasy, vůbec nic a letadlo letělo za asi pět hodin. A přežili jsme to v klidu.

CO NÁS NEJVÍC SPOJUJE

Pavel: Za prvé jsme každý jiný, ona je šíleně pracovitá, někdy vstává i v šest a hned pracuje, to já ne. Takže nás asi spojuje fakt, že se hezky doplňujeme.

Hanka: Majetek? (smích) Máme společné zájmy, spojuje nás prostě to, že nás nic nerozděluje. Jsme rádi spolu, baví nás cestovat.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Pavel: Žárlivost? Co to je? V mém věku se to asi neřeší. Ale jasně, ohlídám si ji, ale stejně preferuju "volnost, svoboda, bratrství", člověk musí tomu druhému věřit.

Hanka: Já nežárlím.

NEJVĚTŠÍ PŘEKVAPENÍ

Pavel: Měl jsem takové půlkulaté narozeniny, dohráli jsme představení v Kalichu a když jsem otevřel dveře, stálo tam asi 150 lidí včetně Karla Gotta. To bylo velké překvapení, které jsem nečekal.

Hanka: V životě žádné překvapení nepřipravil.

ZLOZVYKY, KTERÉ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM



Pavel: Třeba dává hrnky kafe na kraj stolu, nebo nedopíjí a já nevím, jestli má dopito nebo nemá.

Hanka: Já nic nepřecházím, já všechno řeším. Hodně solí, hodně používá koření, jinak je to v pohodě.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJE

Pavel: Děláme pořad pořad Kurňa, co to je?, na září sháníme lidi a taky připravujeme druhou kavárnu, kterou budeme otvírat, takže s tím má hodně práce, protože je to její koníček.

Hanka: Asi tím, co všechno stihne natočit v podzimní sezóně, jak připraví novou premiéru, kterou z nabídek zvolí a tak.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Pavel: Přestaň kouřit.

Hanka: Nesol.