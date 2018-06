Pavel Vondruška je při vědomí. Má ale mentální výpadky, říká jeho bratr

"Předevčírem to bylo velice dobré. Vítal mě z dálky, usmíval se, měl dobrou náladu. Včera se ale jeho stav trochu zhoršil. Je při vědomí, ale má chvílemi mentální výpadky," řekl ve středu Miloš Vondruška, který svého staršího bratra navštěvuje v nemocnici každý den.

Zprávy o tom, že jeho bratr utrpěl zranění lebky a krvácel do mozku, které se objevily v tisku, popřel. "Žádné krvácení do mozku neměl. Měl zraněný podočnicový oblouk, to mu spravili a to je vidět, že je to zahojené. Projevovalo se to na výslovnosti a ta už je lepší, takže je jasné, že se to lepší," uvedl.

Miloš Vondruška také provádí cizince po Stavovském divadle a sám nechápe, jak se nehoda stala. "Bratr si to nepamatuje. Domnívá se úplně něco jiného. Ale to je po takových nehodách normální," dodal.

Dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana a dirigent Národního divadla spadl z výšky téměř pěti metrů do malého prostoru pod točnou 26. prosince loňského roku, když historickou budovou Stavovského divadla prováděl americkou rodinu. Jeho volání zaslechli osvětlovači, kteří spolu s techniky Pavla Vondrušku našli a zavolali sanitku.

Od té doby leží herec na ARO motolské nemocnice a jeho stav je stabilizovaný, řekla iDNES.cz mluvčí nemocnice Eva Jurinová.