Pavel Vítek zavádí nový trend: za příplatek osobní pokec po koncertu

Nový trend testuje Pavel Vítek před svým koncertem na hradě Karlštejn, který odehraje již 30. července. Zatím mu tah vychází. VIP vstupenky, které jsou o tři sta korun dražší než ty klasické, jsou už vyprodané. Omezený počet lidí si tak připlatil nejen za osobní setkání se zpěvákem po koncertě, ale i za odvoz z parkoviště pod hradem či za přednostní místa v hledišti.

"Zkouším něco takového vůbec poprvé. Byla to spíš reakce fanoušků, kteří mi na sociální síti i na mých stránkách vyčítali, že s nimi nebývám v osobnějším kontaktu. Je to spíš taková služba pro zaryté fanoušky. V cizině to funguje už dlouho," řekl iDNES.cz Pavel Vítek.

Na koncertní pódium se vrací po třech letech. Byl to závazek, který dal svým fanouškům při posledním koncertu, na který museli tehdy čekat dlouhých deset let. Pauza je podle Vítka nezbytná proto, aby zpěvák načerpal nové síly a vrátil se s show, na kterou se jen tak nezapomene.

Vystoupení na Karlštejně tentokrát pojal jako poctu svým pěveckým vzorům. Během devadesátiminutového recitálu nabídne skladby Karla Svobody, Petra Nováka, Elvise Presleyho, Olympicu nebo Jiřího Suchého. Živě ho navíc doprovodí Top orchestr a sbor Jana Smolíka.

"Na koncert se samozřejmě nesmírně těším. Přípravy stále probíhají, pořád přemýšlím, jak to vymyslet, aby to byl opravdový zážitek nejen pro mě, ale i pro posluchače. Ještě teď řeším, co zazpívat a jak propojit jednotlivé linky," dodal se smíchem pedant Pavel Vítek, který na scéně působí již čtvrt století.

Tereza Mátlová a Monika Absolonová

Na pódiu přivítá i hvězdné hosty, například zpěvačku Moniku Absolonovou či sopranistku Terezu Mátlovou, s níž zazpívá duet z muzikálu Fantom opery.

Koncert Pavla Vítka zároveň otevře letošní Karlštejnské kulturní slavnosti, v jejichž rámci se ještě uskuteční divadelní představení klasické komedie Zdravý nemocný s Karlem Rodenem v hlavní roli a hudební komedie Světáci, která je divadelní adaptací slavného filmu ve hvězdném obsazení.

Měli by v Česku zavést službu "VIP vstupenek" i další zpěváci?