Pavel Vítek uvažuje o svatbě

Přitom ještě před rokem si Pavel myslel, že by to byla příliš teatrální záležitost.

Teď však pod vlivem velkolepé svatby legendárního zpěváka Eltona Johna zcela změnil názor.

Elton si 21. prosince, v první den, kdy ve Velké Británii byly povoleny sňatky osob stejného pohlaví, vzal svého přítele Davida Furnishe na zámku ve Windsoru. Jeho příkladu následovaly stovky homosexuálních párů v celé Velké Británii. - více zde

„Kdybych měl tu možnost, určitě bych to vyřešil stejně jako on," přiznává nyní Pavel Vítek. "Byla to krásná svatba, moc jim fandím. Elton John je skvělý muzikant a mě moc mrzí, že jsem neměl možnost se s ním nikdy setkat.“

Pavel Vítek přitom říká, že na jednu stranu je podle něj jedno, jestli jsou lidé sezdáni nebo ne, protože vztah zůstává vztahem a samotná svatba ho neovlivní. Jsou však i jasné důvody pro to, aby byl svazek legalizován. „Jde především o některé právní věci a také by to byl báječný důvod k mejdanu pro všechny naše kamarády,“ prohlásil s úsměvem.

Pokud u nás bude uzákoněno alespoň registrované partnerství, Pavel s Janisem toho okamžitě hodlají využít. V jejich životě se tím však bezprostředně nic nezmění. Oba jsou spolu spokojeni a žádné změny neplánují. „Máme velice vyvážený vztah, jsme spolu už tak dlouho, že nás nic nemůže rozdělit,“ tvrdí Pavel Vítek v odpovědi na otázku, jak by se zachoval v případě nevěry svého partnera.

Svátky budou trávit s přáteli

Pavel Vítek a Janis Sidovský bydlí ve rodinném domě na Karlštejně. Ten už je nyní slavnostně vyzdobený a v zahradě září vánoční strom. Oba totiž pozvali na sváteční dny spousty přátel. „My v podstatě všichni neustále někde hrajeme, zpíváme, natáčíme, cestujeme, takže na sebe nemáme čas. Toto je jediná doba, kdy přátelské resty můžeme vyrovnat,“ vysvětluje.

Pod stromečkem budou, tak jako každý rok, jen drobné dárky, věci, o které si napsali Ježíškovi. Pavel zavrhl složité vymýšlení a sepisování nějakých seznamů, čím překvapit pod stromečkem, a před časem se s Janisem rozhodli, že nejjednodušší je napsat Ježíškovi. “Napsal jsem názvy knížek, které bych chtěl, a dal to za okno. A ukázalo se, že tohle v našem věku netradiční řešení je to nejlepší,“ svěřil se Pavel Vítek.