Pavel Vítek si způsobil popáleniny prvního stupně!

Dokument S důvěrou a láskou pojednává o cestě k uzavření registrovaného partnerství mezi Pavlem Vítkem a producentem Janisem Sidovským. Známé dvojici, která se veřejně přihlásila ke své homosexuální orientaci, ho věnoval kameraman a režisér Michal Herz.

Autentický snímek, do něhož jeho hlavní aktéři nijak nezasahovali, je uváděn od pondělí v rámci festivalu Mezipatra 2006. Sidovský s Vítkem ho přihlásili i na několik mezinárodních festivalů. "V prosinci poběží v Amsterodamu a příští rok Londýně a v San Francisku. Možná budeme kulturní delegace, která bude jezdit po světě s filmem, což jsme si vždycky přáli," říkají shodně.

Docela mě to dojalo

Pavel Vítek a Janis Sidovský uzavřeli registrované partnerství letos 3. července na hradě Karlštejně po devatenáctiletém vztahu. K tomuto kroku přistoupili pouhé dva dny po uzákonění registrovaného partnerství. Jak vidí svůj velký den zpětně?

"Je to zvláštní pocit dívat se teď na dokument, zpětně mě to docela dojalo. Nejsem už ale soudný, viděl jsem několik pracovních projekcí. Spíš než na můj pocit jsem byl zvědavý na pocit lidí. Podle prvních reakcí se zdá, že se jim to líbilo. Doufám, že na tom ocení autenticitu a pravdivost. I když bych spoustu záběrů vystříhal třeba z toho důvodu, že se tam sám sobě nelíbím, nebo se mi nelíbí, co tam říkám, neudělal jsem to a nechal to na režisérovi. Není to žádná moje televizní šou, je to dokument," uzavírá Vítek.