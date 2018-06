Pavel Vítek slaví padesátiny, půjčil si hodinky za milion

"Nic tak drahého jsem ještě na ruce neměl, je to příjemný pocit," prozradil Vítek, který se objevil už před objektivy mnoha fotografů, mimo jiné i Jana Saudka nebo Roberta Vana. Focení s Petrem Kurečkou si zpěvák pochvaloval.

"S Petrem jsem spolupracoval poprvé. Jeho styl focení je na české poměry celkem netypický. Většina fotografů přijde, vyfotí a je to během deseti minut hotovo. S Petrem jsme společně vymýšleli každý detail a zkoušeli jsme spoustu různých variant, abychom mohli vybrat ty nejlepší fotky," popsal zpěvák, který má na svém kontě více než desítku muzikálových rolí.

"Dávám fotkám příběh, proto i Pavlovu kolekci spojuje jasný motiv. Je to charismatický muž v cizím městě. Přijel do hotelu a jako by na něco nebo na někoho čekal. Z fotek je proto cítit trochu napětí, ale zároveň na nich Pavel působí vyrovnaně," popsal Kurečka.

Snímky se fotily v pražském designovém hotelu ICON jen dva dny poté, co se zpěvák vrátil z dovolené v jižní Africe. Byl proto odpočatý a opálený.

Fotografie vznikly mimo jiné i pro jubilejní koncert, který Vítek pořádá 21. září na Karlštejně. Nebude tam hrát poprvé, pravidelně totiž vyprodává svými koncerty tamní hradní nádvoří. Krom toho si na hradě před šesti lety vzal manažera Janise Sidovského (více čtěte zde). Pár letos také oslaví 25. výročí společného života.