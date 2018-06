Pavel Vítek o koncertu po deseti letech: Měl jsem nahnáno

A jeho příznivci ho nezklamali. Přišla zhruba pětistovka diváků, kteří zcela zaplnili zdejší přírodní amfiteátr.



Pavel Vítek a Eva Pilarová

"Měl jsem trošku nahnáno. Samostatný koncert je něco úplně jiného než vystupovat s jednou písničkou v rámci nějakého pořadu," oddechl si Vítek, z něhož se postupem času stal uznávaný muzikálový pěvec.

Tři mušketýři, Dracula, Miss Saigon, Pomáda - to je jen krátký výčet představení, v nichž se objevil. "Muzikály jsou sice parádní záležitost a stále ještě u nás frčí, ale vlastní vystoupení je něco jiného," přiznal zpěvák, pro kterého návrat na Karlštejn měl i zvláštní příchuť prý nejšťastnějšího dne v jeho životě.



Kateřina Hrachovcová a Pavel Vítek s Janisem Sidovským

"Ani bych si asi nevzpomněl, byl jsem nervózní a myslel jen na to, abych nezklamal, ale připomněla mi to Eva Pilarová. Před dvěma lety jsem právě na Karlštejně uzavřel registrované partnerství s mým přítelem Janisem Sidovským. A stále nám to klape, takže Karlštejn má pro mě pořád velké kouzlo," dodal Pavel Vítek.

Ještě jeden důvod k radosti zpěvákovi připravil uznávaný pohádkový režisér Zdeněk Troška. "Docela vážně uvažuji, že bych pro něj napsal roli ve své další pohádce. Určitě by to zvládnul bez problémů," prozradil Troška.



Zdeněk Troška

Vítkův koncert si nenechaly ujít ani další známé osobnosti jako rocker Josef Vojtek s partnerkou, Jiří Krampol či zpěvačka Kateřina Brožová.