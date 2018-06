VIDEO: Pavel Vítek měl nehodu, na semaforech do něj naboural jiný řidič

Pavel Vítek zastavil na přechodu na červenou. Řidič ve stříbrné octavii svůj vůz neubrzdil a narazil do černého subaru.

Ačkoli Vítek necítil velký náraz, poškození druhého vozu ho vyděsilo. "Já jsem byl překvapen, když jsem vylezl ven, že on má zrušený vlastně celý předek. Tak jsem se rychle ujistil, že se mu nic nestalo," řekl Vítek, který po nehodě udržel emoce na uzdě a vše řešil v klidu.

Škoda na jeho autě přitom může být velmi vysoká. Auto má zaražené výfuky a netočí se mu kola. Je možné, že se hnula celá podlaha.

"To je tak klasická nehoda, že tam není žádná hádanka. U nikoho nebyl alkohol, žádné zranění, jsou to jen poškozené plechy a ty se vymění. Hlavně, že se nikomu nic nestalo," komentoval to Vítek.

Večer ho čeká vystoupení v Poděbradech, a tak ztráta auta byla pro něj velkou komplikací. Věří ale, že ho v servisu dají do dvou týdnů do pořádku.