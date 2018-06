Pavel Vítek má zdravotní problémy

"Jako pracovní úraz jsme to nezaznamenali, naštěstí to není zlomenina. Byla to moje blbost a za to se platí," řekl Pavel Vítek a velice litoval, že si kvůli zranění nemohl nedávno v Nymburce zahrát při utkání muzikálových hvězd hokej. Na sport ale rozhodně nezanevřel a už vytáhl horské kolo a těší se, že začne s aktivní rehabilitací.

"V květnu se totiž s Janisem chystáme do New Yorku a Chicaga. Musím být absolutně fit. Miluji New York a jeho zvláštní, neopakovatelnou atmosféru. Je mi velice příjemné nasát ten americký sen, kde všechno je možné. Strašně rád se procházím po Broadwayi," vyznal se zpěvák ze své lásky k Americe.

Pavel Vítek tam bude zpívat pro krajany, a při té příležitosti si už s Janisem naplánovali, že navštíví také několik muzikálových představení. "Je pro nás vždycky velice užitečné a moc fajn vidět nejnovější trháky. Člověk si udělá představu, kam se ten muzikálový žánr posunuje," poznamenal a prozradil, že v Chicagu si splní svůj další sen návštěvou slavného autosalónu.

"Vystavují se tam absolutně nejnovější modely nejzajímavějších aut mnoha značek. Já jsem do těchto věcí absolutní magor a pořád je sleduji. Kdybych nedělal kumšt, tak bych skončil v automobilovém průmyslu. Možná i jako závodník. Ten salón je úžasný, člověk si tam může za volant aut i sednout, všechno osahat. Nesmírně se tam těším," přiznal se Pavel Vítek.