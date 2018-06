Fanynkám jsem odpovídal, že se na svatbu ještě necítím, vzpomíná Vítek

Se svým partnerem producentem Janisem Sidovským (47) tvoří Pavel Vítek jeden z nejstabilnějších párů tuzemského showbyznysu. Seznámili se téměř před třiceti lety a od té doby jsou spolu. Léta přitom svůj vztah tajili a až koncem 90. let přišlo pro řadu fanynek zklamání: žádná ho nedostane.

„Žádaly většinou o podpis, občas ale přišla i nějaká nabídka k sňatku. Většinou jsem jim poslal fotku s podpisem a se zdvořilou odpovědí, že mě velice potěšil zájem, ale že se ženit ještě nehodlám, že se na to necítím,“ směje se dnes zpěvák.

Ostatně jednu svatbu a dokonce i rozvod už měl za sebou. Ještě v roce 1983 si vzal o dva roky mladší výtvarnici Dagmar. Za svědka mu šel spolužák z DAMU Karel Roden. S manželkou se ale po třičtvrtě roku rozvedli.

Vítek příští rok oslaví se Sidovským deset let registrovaného partnerství a čeká ho ještě jedno jubileum. Třicet let od prvního velkého hitu - Má svůj den. „Ten raketový nástup mě tehdy mile překvapil. Nečekal jsem to. Vlastně to původně byla taková zkouška čerstvého absolventa DAMU, jak mu půjde pop music,“ vzpomíná.

Od té doby vydal desítku alb a účinkoval v nejznámějších tuzemských muzikálech. Teď aktuálně v hitu Mamma Mia!, který vyprodává pražské Kongresové centrum. Kromě toho také učí na pražské Mezinárodní konzervatoři.

„Nejdřív jsem učil zpěv, ale po roce jsem zjistil, že mě víc baví herectví,“ pochvaluje si spolupráci se svou někdejší profesorkou z DAMU Reginou Rázlovou, která na konzervatoři oddělení herectví vede. „Myslím, že jsem se studenty našel velice hezký vztah a že jsem udělal kus práce. Pro mě je to úžasná sebereflexe. Když těm studentům něco předávám a učím je, říkám si: Hele a děláš ty to taky tak? Nekážeš vodu a nepiješ víno?“

Vítek přiznává, že ho divadlo, které koneckonců vystudoval, láká víc než kdy dřív. „Ta moje velká role ještě přijde, o tom jsem přesvědčený. Všechno v mém životě vždycky chtělo čas,“ věří.

Pavel Vítek v 80. letech

S hudbou ale končit neplánuje. Muzikály mají sice přes léto pauzu, největší hity Abby z Mamma Mia! ale zazní v podání Pavla Vítka, Jitky Asterové či Michaela Foreta už za pár dní, v pátek 17. července, na velkém koncertě, který Vítek chystá přímo na nádvoří hradu Karlštejn.

„To místo je pro mě osudové,“ říká o hradu, kde si před devíti lety vzal Sidovského. To už na svatbu připravený byl, ale fanynky z toho stejně nic neměly.