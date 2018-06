Pavel Vítek ve víru oslav: recitál k padesátinám a čtvrt století ve vztahu

Pavel Vítek se nad svým věkem nijak nepozastavuje. Sám si připadá daleko mladší než jeho tělesná schránka. "Nechápu, proč se padesátce přikládá takový význam. Pro mě to žádný milník není. Určitě se cítím na míň, tak na pětatřicet. Jednak mám hodně práce, hraju ve dvou muzikálech, činohře a koncertuji, a pak mě život na venkově nutí pořád něco dělat. Udržuju zahradu, sekám dříví, prostě musím být v kondici," řekl iDNES.cz zpěvák.

Oslavný recitál přilákal řadu osobností z umělecké branže, mezi kterými byli jak kolegové, tak i dlouholetí přátelé. Gratulace přinesli Jitka Asterová, Sámer Issa, Jitka Zelenková či David Deyl.

Chyběla jen původně ohlášená Tereza Mátlová, která se musela kvůli onemocnění hlasivek vzdát na dva měsíce všech vystoupení. S kolegyní a kamarádkou Leonou Machálkovou Vítek živě zazpíval swingový duet Sladké hlouposti, který po Franku Sinatrovi proslavili Robbie Williams s Nicole Kidmanovou. Leona na Karlštejn dorazila v doprovodu syna Artura a na následné after party ochutnala i oblíbený Karlštejnský koláč, díky němuž Pavel Vítek vyhrál letní speciál VIP Prostřeno.

Party proběhla v Hodovní síni hradu Karlštejn, kde se před 500 lety konaly také slavnosti císaře Karla IV. Jubilant obdržel několik desítek dárků, mezi kterými nechyběly dorty ve tvaru notového zápisu, keramická váza akademického malíře Jeňýka Pacáka, zážitkový certifikát na šest minut letu prostorem rychlostí 280 km/hodinu, dalekohled, značková vína a šampaňské nebo vstupenka na koncert Barbry Streisandové v New Yorku.

Pavel Vítek u svých narozeninových darů.

Padesáté narozeniny Pavla Vítka připadají na neděli 30. září, kdy ho čekají dvě vystoupení - na tradičním Karlštejnském vinobraní a muzikál Pomáda.

V předvečer jubilea pak TV Barrandov o zpěvákovi odvysílá dokument Mít sen a jemu se vzdát, kde o svém kolegovi vyprávějí Lucie Bílá, Karel Gott, i Jiřina Bohdalová.

Pavel Vítek a Janis Sidovský letos slaví 25 let společného soužití.

Zpěvák hodnotí uplynulých padesát let života kladně. Pochvaluje si jak pracovní uplatnění, tak osobní život.

"V pracovní oblasti považuji za úspěch to spojení zpěvu a herectví, což mě vždycky lákalo. To se mi, díky angažmá v několika divadlech, splnilo. A v soukromí je to pak harmonický vztah, který trvá 25 let. Výročí oslavíme 25. září," dodal Pavel Vítek.