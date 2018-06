Pavel v ohrožení, z Martina je megaklíště

Poslední dva palcující, Pity a Marcy, však dali hlas Pavlovi a ten míří podruhé do Duelu. Překvapivé bylo, že Marcy chtěla svůj hlas dát Tonymu, jenže ten měl imunitu od Kykolky, a tak mohl být v klidu.

Kykolka, že dal imunitu Tonymu? Tomu by asi nikdo před čtrnácti dny nevěřil. Jenže Kykolka to udělal chytře a modrý šátek předal tomu: "...který je takový hráč, že si musí odpočinout, aby se z toho nesložil." Třeba ve vile někomu leccos dojde.

Je zajímavé, že Marcy dostala oba hlasy od svých kolegyň, zatímco mužské části osazenstva nevadí. Martin se nelíbí Plutovi a Pavlovi, takže je hlavním kandidátem na čtvrteční Výzvu. Pavel však začíná uvažovat i o Marcy a to by bylo hodně zajímavé.

Pokud by šel Martin, dá se očekávat, že by si s sebou vzal Pluta (na tohle možná myslel Kykolka, když dal imunitu Tonymu – Martin je natolik vychytralý, že by si klidně s sebou vzal Tonyho a doufal, že společně Pavla vyřadí). Marcy by se naopak mohla "pomstít" za hlasy a vzít s sebou Marušku nebo Karol.

Troufám si říct, že v tom případě by měl Pavel postup jistý a se soutěží by se loučila jedna z dam.

Tonyho VIP den

Pondělí bylo svátkem nejen pro stát, ale i pro Tonyho. Ostatní soutěžící z toho byli trochu nesví, ale snad se dočká každý. Tony nemusel absolvovat rozcvičku, dostal své oblíbené jídlo, nafukovací křeslo do bazénu a dokonce i poštu zvenčí.

Čeho však nebyl uchráněn, byl Martin. Včera měla mamka nějakou hádavou. "Zlobíš, až to hezký není," káral ho Tony. Jenže Martin byl v ráži: "Ty primitive, se cejtím s tebou jak laciná děv**!"

Martin aspiruje na Oskara

Ve zpovědnici se pak Tony svěřil, že: "Jestli byl Martin před svatbou klíště, tak teď je megaklíště." Martin byl ve zpovědnici také a přišel s ďábelským plánem jak zničit Tonyho. Sehraje scénku, že odchází z vily.

A klobouk dolů, opravdu se mu to povedlo. Tony uvěřil, že je do něj Martin zamilovaný a proto s ním nemůže ve vile dále být, protože ho to ničí. Martin opravdu odešel z vily, ale před vilou na něj čekal malíř a na tělo mu nastříkal obraz Tonyho Renaty. "Tak a teď se mě budeš konečně dotýkat," triumfálně dodal po návratu do vily.

Pavel a kačenka

Tonyho oblíbené jídlo je kachna se zelím a ostatní VyVolení mohli jen závidět. Trpěl zejména Pavel, i když to zkoušel jak se dalo. "Když po tobě hodím lahváče, hodíš po mě půlku kačeny?"

Nakonec se však dočkal. Když Tony absolvoval thajskou masáž, Pavel na nic nečekal a spolu s Plutem kačenu dorazili.