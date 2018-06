Do sedmdesáti bych chtěl stihnout další dítě, říká Pavel Trávníček

„Je to zlatý mrňousek. V noci nás většinou nechává v poklidu se vyspat. Jestli je to tím, že mu na dobrou noc zpíváme a jako milovníku umění se mu naše pěvecké projevy líbí, nebo usíná raději proto, abychom dlouho nepokračovali, ví bůh. Zatím nám to svojí dětskou čínštinou nevysvětlil, ale v každém případě naše pěvecká produkce na něj platí,“ vysvětlil Pavel Trávníček.

Herec se pochlubil, že je i skvělým taťkou pečovatelem. Bez problémů přebaluje, dokonce se mu práce s plenkami zamlouvá a při jeho koupelových ceremoniálech si synek slastně pochrochtává.

„Musím, a ráda, potvrdit, že manžel je skutečně vrcholový, pečlivý a milující rodič. Pomoc v domácnosti mu nedělá problémy a navíc jako hlava rodiny musí plnit i roli živitele. A jde mu to,“ pochválila Pavla jeho čtvrtá manželka Monika (31).

„Ještě bych chtěl doplnit jednu drobnost, že Maxmilián není jen tak někdo. Já mu říkám Maxmilián první. Proč? Jednak to zní vznešeně a pak počítáme s tím, že bychom k němu mohli tak do dvou tří let pořídit Maxmiliána druhého. Jedináčkem rozhodně nezůstane. Narodí-li se sestřička, tím lépe, páreček by byl fajn, ale o jménu pro ni budu muset zapřemýšlet. Ještě o téhle eventualitě s manželkou podebatujeme,“ dodal herec.

Pavel Trávníček a Monika Fialková se vzali v létě 2015 po dvanáctileté známosti. Herec už byl třikrát ženatý a z předchozích vztahů má dva syny - Adama, se kterým se nevídá, a Pavla, který chce být také hercem.