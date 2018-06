Pavel Trávníček chystá svatbu s kočárem a americkým úsměvem

Trávníček prý svatbu zatím moc neprožívá, rozhodně na ní ale nebude šetřit. „Bude to pro mě čtvrtá svatba. Sám bych to moc neřešil, ale novináři se mě pořád ptají, tak se musím konečně zapojit do příprav. Moniku si chci vzít, protože plánujeme rodinu a chci, abychom byli manželé. Velkolepá svatba bude v létě a na přípravách už se pracuje,“ prozradil herec, který si před obřadem dokonce nechal zdokonalit chrup.

„Osobně když s někým mluvím, vždy se mu zaměřím na zuby. Je to asi takový normální reflex,“ přiznal Trávníček. Z nehezkých zubů se mu dělá zle. „Pokud vidím, že někdo nemá hezké zuby, udělá se mi až špatně, proto bych nerad takto působil i já na ostatní lidi.“

K zubaři ho prý snoubenka nutit nemusela, protože chodí na kontroly pravidelně a doktorského pláště se nebojí. „Hodně lidí má ze zubařů strach. Já k nim naštěstí nepatřím. Pan doktor je na mě vždy hodný. Navíc zuby jsou pro mě jako herce důležité pro práci, proto se snažím dávat jim tu správnou péči,“ dodal herec po dvouhodinovém zákroku, při němž mu vyměnili nevhodné staré výplně.

Trávníčka čeká už čtvrtá svatba. Poprvé řekl „ano“ své studentské lásce Simoně Stašové. Druhou ženou byla baletka Eva Štefková, která mu porodila syna Adama. S herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou manželé nebyli, ale mají spolu syna Pavla, který se o svém otci dozvěděl, až když mu bylo dvanáct let. Hercovo třetí manželství s provozní divadla Skelet Lucií Vrbovou trvalo jen půl roku, i když svatba byla velkolepá. Trávníčka prý stála milion korun.

Se současnou partnerkou Monikou Fialkovou žije herec už jedenáct let. Poznali se, když jí bylo sedmnáct a účastnila se soutěže DO-RE-MI, kterou herec moderoval. Nedávno pár prožil tragédii, když Monika potratila v pátém měsíci těhotenství. Ze svého žalu se léčili na dovolené v italských Benátkách a tam se také rozhodli, že se vezmou.