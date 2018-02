Tvůrci Popelky místo Trávníčka a Šafránkové zvažovali jinou dvojici

„Nedávno mi pan režisér Vorlíček prozradil, že do poslední chvíle jsme na roli prince v Popelce byli já a Pavel Trávníček. Kdybych to věděl, celý život bych se s tím vytahoval! Teď už se není s čím chlubit,“ řekl v pořadu Rozstřel herec Petr Svoboda (65).

Němci, s nimiž Václav Vorlíček natáčel legendární pohádku v koprodukci, se podle Petra Svobody rozhodovali mezi dvojicemi Pavel Trávníček - Libuše Šafránková a Petr Svoboda - Milena Steinmasslová. Samozřejmě si vybírali s režisérem, který měl nakonec hlavní slovo.

„Režisér Vorlíček mi pak při natáčení pohádky Princ a Večernice, kde jsem hrál Slunečníka, říkal: Když jsme netočili minule, tak teďka spolu budeme točit. Já si to ale tenkrát nespojil, až teď po mnoha letech,“ prozradil Svoboda.

Pavel Trávníček přiznal, že o tom vůbec netušil. S Petrem Svobodou se v té době ani neznali. „Já jsem byl v Brně na škole a v divadle,“ prohlásil konečný vítěz „klání“ o roli prince z Popelky.

Díky pohádce Trávníčka znají i za hranicemi, Tři oříšky pro Popelku jsou neodmyslitelnou součástí Vánoc v mnoha zemích včetně Norska či sousedního Německa.

„Pro Němce je Popelka posvátná záležitost. Hrála tam spousta německých herců, včetně skvělé macechy Caroly Braunbockové, která byla vtipná. My jsme se Slávkem Jandákem kecali blbosti a asi tak za týden nám perfektní češtinou řekla: Hoši, já vám moc dobře rozumím, já chodila do školy do Karlových Varů,“ zavzpomínal Trávníček.



Umíte si představit Tři oříšky pro Popelku s dvojicí Svoboda - Steinmasslová?

Ano 60 Ne 288

V roce 2014 Popelka prošla digitálním vylepšením: