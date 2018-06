Pavel Šporcl si šmirgluje prsty

Proto například populární houslista nesmí hrát basket a podobné míčové hry. "Kdybych na to moc myslel, určitě by se stalo něco zlého. Každý večer si ale piluji mozoly od hraní na konečcích prstů jemným smirkovým papírem nebo pemzou. Nesmím to ale ubrousit moc, aby mi zůstal v rukou cit. Šmirglu mám vždy dostatečnou zásobu a vozím jej na koncerty v houslích," prozradil Pavel Šporcl.

"Strašně mě baví tenis, ale protože se o ruce přece jen trochu bojím, svěřil jsem se do péče trenéra. Chci prostě hrát co nejbezpečněji. Kromě tenisu mě láká i golf, a tak ještě tento měsíc začnu s prvními lekcemi," dodal hudebník.

"Pavel má už dva roky ruce pojištěné u známého rakouského pojišťovacího ústavu. Pokud by utrpěl vážný úraz a nemohl by hrát trvale na housle, dostal by částku, která by šla do milionů korun. Víc ale nemohu prozradit. Jde totiž o smluvní tajemství," řekla Šporclova manažerka Kateřina Kašparová.

Řada celebrit si u pojišťoven zvučných jmen nechala pojistit nejrůznější části svého těla na obrovské částky. Pojistná smlouva například ochraňovala ňadra slavné herečky Marylin Monroe. Legendární zpěvačka Marlen Dietrichová měla pojištěné nohy. Frontman kapely Rolling Stones Mick Jagger má pro změnu pojištěný penis. V případě poruchy erekce dostane tučné odškodnění ve výši několika milionů dolarů.