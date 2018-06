Pavel Šporcl, jak ho neznáme: v Rusku mrzl v trendy oblečení

"Zažil jsem tu pravou ruskou zimu, naštěstí jsem se na tuto cestu vybavil teplým funkčním oblečením, a tak jsem i v takových mrazech zvládl projít překrásné město a jeho památky. Uchvátil mě místní Kreml, kde sídlí také úřad prezidenta a jehož součástí je i obrovská mešita Kul Sharif. Jeden večer jsem byl také na opeře Boris Godunov. Panuje tu zvláštní a milá atmosféra, sem se budu vracet vždy rád," líčí Šporcl pobyt v Kazani.

Do jednoho z největších ruských měst zavítal v rámci 29. ročníku festivalu F. I. Šaljapina. Housle sice držel v rukou pevně jako vždycky, jedním dechem ale přiznává, že tréma na něm byla znát. Na tak významnou akci přeci jen nejezdí každý den.

Pavel Šporcl si v Rusku našel čas i na nákupy Pavel Šporcl vystoupil na festivalu F. I. Šaljapina v Kazani

"V Kazani jsem byl poprvé. Vystoupit na tak prestižním festivalu byla pro mě velká čest. Sjíždějí se sem operní hvězdy z celého světa. Tomu odpovídá i mimořádný zájem publika. Sál pro 1 500 posluchačů je tu prý vždy beznadějně vyprodaný," přiznává houslista, kterého přijel podpořit i český velvyslanec v Rusku Petr Kolář se svou chotí.

Na hvězdně obsazeném večeru vystoupil společně se světoznámou ruskou operní divou Jelenou Obrazcovou. S tamním divadelním orchestrem pak Šporcl předvedl virtuózní Sarasateho Carmen a Paganinianu N. Milsteina pro sólové housle.

Pavel Šporcl a typické ruské panorama

Nyní je už houslový virtuóz zpátky v Česku, kde se znovu hodlá věnovat vystupování na domácí půdě. A bude pokračovat v hudebních experimentech, které mu umožňují nové elektrické housle. V plné síle je chce předvést na své nové desce, která by měla vyjít na podzim.

"Tyhle housle jsou pro mě něco úplně nového. Nutí mě to dívat se na hudbu jiným směrem, naučit se i věci, o kterých jsem do té doby nevěděl, přemýšlet o skladatelských postupech i houslové technice. Znamená to také naučit se pracovat s novými počítačovými hudebními programy," uzavírá Pavel Šporcl.