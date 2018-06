Pavel Poulíček o odchodu z Novy: Žádné loučení, žádné kytičky

Patnáct let v jedné firmě je velký kus života. Odchází se vám těžce?

Víte, v podobné situaci jsem byl už před rokem, kdy jsem chtěl odejít, ale řekl jsem si, že ještě zůstanu. Dnes ale můžu říct, že rozhodnutí odejít je ta nejlepší cesta jak z toho všeho ven. Po určité době si chcete dělat věci po svém a pak máte pocit, že už dál nikam nejdete a nerostete. Zjišťujete, že v prostředí, ve kterém jste, vás nic nečeká. Vadnete a vadnete. Je pak potřeba se restartovat a hlavně se umět rozhoupat. Za sebe říká, že to byla nutnost změny.

Už delší dobu se spekuluje, že Nova chce kompletně změnit podobu Sportovních novin. Nemá to nějakou spojitost?

Je pravda, že se asi před čtrnácti dny někde objevil článek o tom, že tím vyřazeným budu já. Souhra souher náhod může hrát nějakou roli, ale v tomhle případě tomu tak není. Nevím, co bude dál, jestli za mě nastoupí někdo nový nebo to bude člověk z Novy. Netuším.

Nemáte tedy informace o případných změnách v kádru Sportovních novin?

Ne. Určitě vím, že Vašek Tittelbach zůstává a po mateřské by se měla vrátit Jana Adamcová.

Vás už ale na obraze neuvidíme?

Přesně tak. Naposledy jsem moderoval 17. března. Žádné loučení, žádné kytičky.

Dopřejete si alespoň nějaký delší odpočinek?

S přítelkyní pojedeme na hory, ale to jsme se chystali i tak. Bude to provzdušňovací výjezd, ale potom se okamžitě vrhám do svých soukromých aktivit. Takhle jsme domluvení s kolegy, takže v tomhle směru žádná velkolepá akce nebude. Jedno vám ale řeknu: po patnácti letech budou volné víkendy, svátky a Vánoce. Měl jsem dvanáctery Vánoce za sebou, takže když si to spočítáte, shrnete, tak zjistíte, že potřebujete odstup.



Jste v podobné situaci jako Radek John, který rovněž skončil po patnácti letech. Nemohl vás k odchodu dohnat stejný důvod, například související s nějakou špatnou náladou na Nově?

Nevím, jak to přesně bylo u Radka, ale je pravda, že ve spoustě věcech je ta televize už někde jinde. Určitě máme společné takovéto "ulehčení si věcí", které s prací souvisí. Veřejně prodávaná osoba musí počítat, že kromě té daně, kterou platí státu, musí odvést i jinou. Jsem ale natolik mladý, že mám mnoho energie na další aktivity. Na Nově jsem byl od devatenácti. Vždyť kromě televize nic jiného neznám. - čtěte Radek John: Z Novy odcházím dobrovolně, skončily zlaté časy