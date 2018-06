Ruští vojáci nám na natáčení sežrali psa, vzpomíná Pavel Nový

„V době, kdy se Velké sedlo vysílalo, jsem se potkal s panem Satoranským a ten mi říkal: Tak co? Máte to na celej život, co? Myslel jsem si, že přehání - sejde z očí, sejde z mysli. No - a mám Palyzu napořád,“ řekl pro čtvrteční Magazín DNES Pavel Nový.

To, že ho lidi stále berou jako hrázného Jana Palyzu, mu ale nevadí. Dokonce mu to dělá radost. „Jednou jdu po Praze a z lešení na mě volá chlap: Palyzo! Kdepak baba! Pes, to je přítel člověk!“ prohlásil.

Pavel Nový

Herec prozradil, že přestože měla jeho postava v seriálu jednoho psa, lidé zřejmě nepoznali, že ho během natáčení museli nahradit. „Toho prvního nám při natáčení sežrali ruští vojáci, kteří uprostřed přesunu nějak uvízli na několik dní na nádraží. Borek - tak se ten nebohý pes jmenoval - nám rád utíkal, oni ho čapli a upekli, takže seriál za něj musela dohrát jeho psí ségra, ale diváci to nepoznali,“ vzpomíná na drahého a vycvičeného psa.

„Copak Rusy zajímá nějaká kvalita? Oba (psi, pozn. red.) byli z chovu pana Šmikmátora, což byl úžasný chlap a hodně mě toho o výchově psů naučil. Jeho psy měli ve smečce i prezident Mitterand nebo královna Alžběta,“ dodal.

Takhle hovořil Pavel Nový v reportáži z roku 2011: