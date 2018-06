Pavel Nový: Myslím, že umřu vymakaný jako Schwarzenegger

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Jak se Pavel Nový dostal po 10 letech snažení do Studia Ypsilon? A za co mu hrozil kriminál? Více se dočtete v týdeníku Téma.

Jak se přihodilo, že celý rok chodíte v kraťasech?

Já chytl ty kraťasy od jednoho chlapíka tady z Prahy. Potkal jsem ho v únoru, bylo minus dvacet, já měl na sobě jégrovky, kalhoty, flanelovou košili, bundu a ještě flaušák po dědovi a on si šel jen tak v kraťasech a s rozepnutou bundou. A já mu říkal: „Pane, vy jste si nevšiml, že mrzne?“ Dali jsme se do řeči, on mi všechno vysvětlil a od tý doby to provozuju.

Takže jste se okamžitě oblékl do kraťasů?

Okamžitě ne. V únoru se nezačíná, to by vás mohlo stát život. Začíná se v létě, když je hezky, a pak už se jenom moc neoblíkáte. V září je první teplotní šok a pak na Svatého Martina přijde druhý, ale pak už se to dá.

V zimě jste točil film Bohdana Slámy o otužilcích. Byla vám role otužilce psaná na míru?

To asi ne, i když je pravda, že u nás není zase tolik herců, kteří by dobrovolně lezli do studený vody Točili jsme na Boleváku, tam měla voda myslím 3,7 stupňů.

Trénoval jste otužování?

Já trénuju vlastně pořád. U nás na vsi sednu každý ráno na kolo a jedu do lesa. Díky tomu taky chodím (v roce 2007 onemocněl západonilskou horečkou a náhle ochrnul, pozn. red.). Pak projdu zahrádku a upadnu do koupaliště s pitnou vodou, o který se mi starají hasiči. Ona je to hasičská nádrž na návsi, ale opravdu je tam voda vhodná pro kojence.

A tohle děláte každé ráno?

Zhruba od Velikonoc do půlky listopadu, ale letos jsem kvůli filmu trénoval i přes zimu. To jsem nikdy předtím nedělal, i když mě pár kamarádů lákalo. Já jim ale říkal, že nejsem magor, abych v zimě lezl do studený vody. Nakonec jsem zjistil, že to vůbec není magorství. Ten pocit kdy vylezete z vody je dokonalej.

Můžete po tom, co jste prodělal západonilskou horečku, sportovat?

Hokej mi moc nejde. Jak jsem byl mrzák, tak na tom pohybu pořád pracuju. Myslím, že umřu jako Schwarzenegger.

Jak to myslíte?

No že trénuju tak moc, abych se mohl hejbat, že budu úplně dokonale vymakanej jako Arnold. A pak umřu.