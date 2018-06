Pavel Nový má basbaryton

Pavel Nový mluví do rozhlasu Pavel Nový Muzikálový sen Pavla Nového zůstává zatím nenaplněn

A pak prozradil, že velice touží zahrát si v nějakém muzikálu. "Ale protože už nejsem mladý, je to se mnou v tomto směru horší. Jedině, že by tam byl jako postava nějaký tatínek nebo dědeček, a ještě by musel mít napsaný part, pokud možno basbaryton nebo bas, protože výše já neumím zpívat," povzdechl si Pavel Nový."Už jsem měl v jednom muzikálu vystupovat a hrozně jsem se na to těšil," zasvítily oči herci, který byl oblečen tradičně v kraťasech. "Bylo to napsané podle slavného filmu Hříšný tanec a mělo to být prvně uvedené jako divadelní muzikál. Já jsem měl roli doktora, tatínka hlavní hrdinky. Velmi pečlivě jsem se připravoval. Nicméně po měsíci zkoušení jsem se dozvěděl, že muzikál končí, aniž byl uveden. Tak takové já mám štěstí," mávl Pavel rukou zklamaně.