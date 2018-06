Pavel Nový hraje hokej i navzdory ochrnutí, oporou je mu Dejdar

"Jde to. Stojí to za prd, ale je to čím dál lepší," hodnotí svůj současný zdravotní stav Pavel Nový.

Když před čtyřmi lety zcela ochrnul poté, co se vrátil z dovolené v Africe i se zákeřnou horečkou, jež problémy vyvolala, nikdo nevěděl, jak se stav vyvine. Optimismu bylo tehdy jako šafránu.

Martin Dejdar se synem Matějem

"My jsme držáci. Pavel je jeden ze zakládajících členů a neodmyslitelně k nám patří. Pamatuji si, jak jsme ho s sebou vzali na třídenní trip potom, co ho asi po půl roce pustili z nemocnice. Dostal dětský fusak na nohy a s vozíkem jsme jeli na zájezd. Důležitý byl moment, že tady je a že k nám bude vždycky patřit. I když se tehdy nedokázal postarat sám o sebe," vzpomíná Martin Dejdar, jenž také položil základy pro vznik HC Olympu, který vznikl díky seriálu Poslední sezóna.

Sám Pavel Nový musí i nadále rehabilitovat. Jak říká, důležitý je jakýkoliv pohyb. "Jezdím na kole, plavu. Nicnedělání by nikam nevedlo, i když někdy dělá člověku radost. Takový gaučing je něco ohromného," zlehčuje situaci.

Za tým Olympu naposledy nastoupil před třemi týdny, kdy hokejisté v rámci domácího šampionátu poměřili síly s týmem Policie České republiky.

"Pavel hraje, chodí na tréninky. Při posledním zápase nastoupil v první pětce v obraně. Když pustí hokejku, vezme si berli, kterou má v šatně," popsal Martin Dejdar.

Nový už tak optimisticky ale ve věci hry na ledu nemluví. "S hokejem je to špatný, hodně špatný. Když si obuju brusle a výzbroj, tak můžu padat. V bruslení si připadám jako pětiletý kluk, který si vzal brusle úplně poprvé," dodal.

Zástupci hvězdného hokejového týmu se nyní objevili i na akci Dětský domov Cup, který měl za cíl přinést další finanční prostředky právě dětem z dětských domovů. Hrálo se virtuálně prostřednictvím videoher FIFA 12 a NHL 12. Kromě Nového a Dejdara se do akce zapojili i hokejisté Adam Šaffer a kapitán Ústeckých Lvů Jan Klobouček či herec Filip Tomsa. Akci moderoval Petr Vacek, který na konci mohl ohlásit výtěžek ve výši 50 tisíc korun. Poukaz předaly Radka Kocurová a Andrea Kloboučková.