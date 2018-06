Pavel Novotný se pere s jojo efektem

Odpovědi Pavla Novotného ZDE

Pavel díky pořadu Jste to, co jíte shodil 15,5 kg, dál už ale nehubne. "Momentálně se peru s hrozbou recidivy v jídle a jojo efektu, mám co dělat abych nenabral ani deko zpátky," přiznal v on-line rozhovoru smutně Pavel, který podle doktorky Kateřiny Cajthamlové bohužel nepochopil základní věc: K štíhlosti je třeba se projíst, ne prohladovět.

Pavel během hubnutí totiž spíše hladověl, než aby dodržoval přísný režim. Není proto divu, že se nakonec před zraky televizních diváků přejedl pizzou. Kvůli tomu byl také z hubnoucího programu diskvalifikován. "Bohužel nemám takovou disciplínu a nejsem tak pečlivý jako můj otec," svěřil se. I tak ale pevně věří, že znovu nepřibere. "Vím, že to hrozí, ale já to uhlídám, drží mě nad vodou podpora od okolí, není nic hezčího, než slyšet, že mi to sluší," řekl čtenářům.

Rodina a kamarádi Pavla za shozené kilogramy sice chválí, od přítelkyně Líby ale momentálně asi moc hezkých slov neuslyší. "Máme nějakou krizi, od prosince jsem s přítelkyní Libuškou, ale máme nějaké divoké období, nevím dne ani hodiny. Nemá to se mnou lehké, bůh ví, co bude. Každopádně co se týče ženských, dost jsem to zklidnil, po Baru to bylo šílený," odpověděl.

Poslední dobou se kromě učení na poslední zkoušku na VOŠ hodně soustředí na víkendovou akci ve Žlutých lázních. "Je tam pozváno padesát celebrit, které budou mezi sebou soutěžit na čtyřkolkách. Navíc to budu celé moderovat, takže se už dlouho dopředu připravuju. Bude tam jinak hafo modelek a missek, za všechny bych snad jmenoval Agátu, bez které by snad žádná taková akce nebyla akcí," uzavírá Novotný.