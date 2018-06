Pavel Novotný rozšířil klan bavičů, narodila se mu dcera Laura

"Laura se narodila na Bulovce, váží krásných 3 150 g. Malá i maminka jsou v pořádku," řekl iDNES.cz Pavel Novotný, kterého showbyznys zná pod přezdívkou "protekční fracek".

Holčička přišla na svět císařským řezem. Tým primáře gynekologicko-porodnické kliniky Borka Sehnala k tomu přistoupil především kvůli špatné poloze miminka. "Nějak se nám nechtěla otočit, takže v takových případech je císař samozřejmostí. Jsem rád, že to dopadlo dobře," dodal bavičův syn, který šéfuje společenskému časopisu SuperSpy.

Pavel Novotný s přítelkyní Veronikou

Pocity radosti neskrývá, ale ve velkém je hodlá zapít v úterý večer v pražských Řeporyjích. Jak jinak než v kruhu nejbližších.

Laura Novotná přišla na svět o něco dřív, než měla. Lékaři jí stanovili příchod na svět na 23. června. Rodiče přitom do poslední chvíle netušili, zda se jim narodí holčička či chlapeček. V případě, že by to byl kluk, dostal by jméno Felix.

Svatba Pavla Novotného a jeho partnerky Veroniky zatím v plánu není. Jak uvedl známý provokatér českého showbyznysu, nyní mají doma úplně jiné starosti. "Musíme především vyměnit byt. Ten náš je moc malý, musím dát dohromady dětský pokoj. Jednou se určitě vezmeme, teď na to ale nebude čas," odůvodňuje Novotný mladší své rozhodnutí.

Narození malé Laury udělalo z baviče Petra Novotného trojnásobného dědečka. Jeho dcera Lenka má dvouletou dceru Ester a půlročního syna Tobiáše.