Pavel Novotný bude starostou. Musím okamžitě začít být důstojný, říká

„Protože budu z vůle svého řeporyjského lidu starostou, musím okamžitě začít být důstojný. Začnu profilovou fotkou, ta z pokeru v brýlích s penisem je fajn, ale... důstojnost.. chci okamžitě vaše návrhy, kterou svou dostupnou fotku nebo novou koláž nebo já nevím si tam mám dát...,“ napsal Pavel Novotný na Facebooku.

Přidal také požadavky, které musí jeho nová profilovka splňovat. Musí prý vypadat státnicky, z fotky musí čišet ono člověčenství a musí na ní být takzvaně krasavec.

Ještě v neděli na sociálních sítích oznámil, že v Řeporyjích podepsali koaliční smlouvu. Zatímco ODS získala post starosty, posty místostarostů obsadí Zelení a Piráti.

Syn baviče Petra Novotného, jemuž se přezdívá protekční spratek, chtěl do komunální politiky vstoupit v roce 2006, kdy za ODS kandidoval do zastupitelstva městské části v Praze Řeporyjích. Povedlo se mu to až o čtyři roky později. Posledních osm let byl opozičním zastupitelem v bloku se Zelenými.

Kromě Pavla Novotného se do zastupitelstva probojovala také jeho sestra Lenka Fialová.

Pavel Novotný u soudu s Ondřejem Vetchým v roce 2017: