Pavel Novotný přerušoval lesbické hrátky polibky

Otevření klubu Ambrosia pokřtil hokejový brankář Milan Hnilička. "Tak tenhle klub určitě Liberec potřeboval, řekl známý sportovec. "Určitě sem budu chodit často, protože je to tady super," dodal zlatý hoch z Nagana.

Dj Uwa se ujal nejen mixážního pultu, ale také interiéru celého klubu a podle ohlasů přítomných se mu to povedlo. "Asi se budu věnovat i designu klubů, jak to tak vypadá. Po dnešku mám už několik zajímavých nabídek," svěřil se Dj Uwa.

Uwa a Lucaso budou hrát v Dubaji

V Ambrosia klubu se objevil se svou ochrankou i skutečný dubajský šejch, který přijel za svými přáteli Uwou a Lucasem. "Mohamed nás teď pozval, abychom mu s Uwou udělali nějakou pořádnou show na jeho jachtě v Dubaji. Taková nabídka se neodmítá. To budou v Dubaji koukat," prozradil DJ Lucaso. Otevření klubu si nenechala ujít ani exVyVolená Wendy, která přijela mírně unavená rovnou z předávání cen TV Óčka, kde byla celý večer pracovně jako vizážistka.

Novotný se chystá na StarDance

Do klubu zavítala i vítězka reality show Bar Marcela Baldas, která ještě nestačila utratit získané miliony. Setkala se zde se svou soupeřkou z finále reality show - modelkou Petrou Matulovou a chvílemi to vypadalo i na milostný vztah.



Lesbické hrátky jim však stále přerušoval Pavel Novotný, který nevěděl kterou dívku by měl políbit dřív. V kuloárech se šušká, že právě Novotný by měl být dalším účastníkem pokračování reality show StarDance, ale sám syn populárního baviče Petra Novotného nechtěl zprávu potvrdit, ale ani vyvrátit.