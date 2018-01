VIDEO: Bulvárního novináře Novotného žalují příznivci kapely Ortel

Asi tříminutové video natočil chlapcův otec Karel Vyskočil v autě cestou z dovolené. Na internetový server YouTube ho pak umístila jeho partnerka Monika Benešová. Rodina si v „klipu“ pouští ve voze píseň kapely Ortel, v jejímž textu se o muslimech uvádí například to, že „pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, žijou pro vítězství“. Chlapec (na původně zveřejněné nahrávce tvář rozrastrovanou nemá - pozn. red.), který na videu zpívá spolu s rodiči, v jednu chvíli uříznutí hlavy gestem naznačí.

Nahrávky si začátkem loňského roku všiml jeden z fanoušků známého bulvárního novináře Pavla Novotného a upozornil ho na ni. Novotný pak rodiče z videa kritizoval na sociální síti: „Nevíte někdo, co je to za lidi? Chtěl bych je nahlásit na sociálku a paní nechat zkontrolovat právo na občanku. Tatínkovi už asi nic nepomůže, ale ten chlapeček nemusí být stejný... Podle mě kdyby jim ho sebrali a dostali ho k adopci dva gayové, stoprocentně z něj vyroste lepší člověk. Proto prosím o bližší info o rodině, to dítě z ní musí pryč. Snad takových nebožátek není víc...,“ pustil se do rodičů na dálku Novotný.

Ostrý komentář vyvolal pozornost i diskuzi. Na video reagovaly stovky lidí a jeho sledovanost rychle stoupla. K dnešku má téměř 100 tisíc zhlédnutí. Přibývaly další komentáře, některé velmi kritické. To Vyskočila s Benešovou rozzlobilo a Novotného zažalovali. Kromě stotisícového odškodnění požadují omluvu na Facebooku i v písemné formě. „V demokratické společnosti je právo na kritiku velice zásadní, nicméně kritika musí být přiměřená a domníváme se, že tohle ty meze překročilo,“ řekl iDNES.cz právní zástupce žalobců Filip Nedvěd.

Debilové a špatní rodiče, tvrdí Novotný

Pavel Novotný v pondělí u soudu uvedl, že když video poprvé uviděl, byl v šoku. „Ne z toho, že tam nějaká ortelata zpívají orteláckou písničku, ale z toho, co tam dělá to dítě. To je vedeno svými rodiči do nejhlubších temnot lidské duše. Někam tam, kde nenávidíme jiného, protože má jinou barvu pleti, protože má jiné náboženství. Někam, kde někdo, kdo je Arab nebo muslim, je vrah a podřízne ti krk. Mě tam opravdu šokovalo to dítě, něco podobného jsem ještě neviděl,“ prohlásil v jednací síni Novotný.

„Je to trapné. Dávat takhle dítě na internet mohou jen debilové a špatní rodiče. Ten odsudek je tvrdý, ale já si za ním stojím. Debil je z lékařského hlediska člověk slabého ducha, myslím, že jsem použil adekvátní výraz,“ pokračoval Novotný.

Skupinu Ortel během své výpovědi opakovaně kritizoval. „Je to nejoblíbenější kapela českých xenofobů a rasistů. Jejího frontmana považuji za obchodníka s rasismem. Ten člověk jen využívá hlupáků jako jsou Vyskočilovci,“ ukázal směrem k žalobcům.

Ti odmítají, že by byli skalními fanoušky této skupiny. „Poslouchám rockovou hudbu, tu skupinu považuji za normální. Texty písní neřeším. Jestli v nich někdo zpívá 'uříznu ti hlavu' nebo 'hopsa hejsa do Brandejsa', je mi to jedno,“ řekl u soudu Vyskočil. Stěžoval si, že poté, co Novotný na video s jeho synem veřejně upozornil, měl problémy v zaměstnání. „Mému šéfovi se to nelíbilo, dostal jsem padáka, musel jsem si najít novou práci. Tam už to tak neřeší,“ uvedl žalobce.

Bál se prý i chodit ven, že tam budou novináři. Žádní ho nakonec ale nekontaktovali. Jeho přítelkyně mu prý zakázala číst na internetu komentáře. „Když jsem se dozvěděl, co tam vypisuje pan Novotný, měl jsem sto chutí jet do Prahy a tu hubu mu rozmlátit,“ řekl v jednací síni Vyskočil.

VIDEO: Chtěl jsem jet do Prahy a rozbít mu hubu, řekl žalobce o Novotném Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Chtěl se na nás zviditelnit, zlobí se žalobci

S přítelkyní uvažovali, že video z internetu stáhnou, ale nakonec to prý udělají, až tahanice u soudu skončí. Benešová během výpovědi uvedla, že si chlapce naznačujícího podřezání krku v „klipu“ všimla až poté, co video zmedializoval Pavel Novotný. „Dělat to neměl, ale nemyslím si, že by to mělo být úplně zakázané. Může dělat, co chce. Nůž v ruce nedrží, nikomu neubližuje,“ dodala žalobkyně. S přítelem trvají na tom, že se Novotný chtěl díky jejich videu jen zviditelnit.

Ten nesouhlasí. „Já se umím zviditelnit, ale tohle není ten případ. Tady jsem měl pocit, že dělám správnou věc,“ řekl Novotný, který v současnosti pracuje jako šéfdramaturg zábavy v televizi Barrandov. Na rodiče z videa upozornil i ministerstvo práce a sociálních věcí, konkrétně odbor sociálně-právní ochrany dětí. Úředníci mu ale diplomaticky odpověděli, že to, s jakým názorem na svět rodiče dítě vychovávají, řešit nemohou.

„Chci, aby se mi omluvil. Mně, synovi a mé partnerce. O nic jiného nejde,“ zdůvodnil u soudu podání žaloby Vyskočil. Novotný to dobrovolně udělat odmítá, konečný verdikt prý ale respektovat bude. „Co mi soud přikáže, to splním, ale předtím je ještě vezmu na turné po soudech. Volali mi kolegové ze Slovenska, jestli to náhodou není na Štrasburk. Je to na Štrasburk,“ uzavírá Novotný s tím, že je ochoten spor hnát až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Na prvoinstanční rozsudek si obě strany počkají nejméně do léta. Soudkyně zatím neskončila dokazování, další veřejné zasedání má proběhnout v dubnu.