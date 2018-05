Novotný se musí omluvit příznivcům kapely Ortel, rozhodl soud

Debil, blbka, kreténi - výrazy, kterými Pavel Novotný počastoval rodiče devítiletého chlapce za to, že natočili video, na kterém všichni tři zpívají protimuslimskou píseň Mešita od kapely Ortel, a před dvěma lety nahrávku zveřejnili na YouTube. Dotčení rodiče Novotného zažalovali, chtěli veřejnou i písemnou omluvu a sto tisíc korun jako odškodnění. Uspěli jen z menší části.

„Žalovaný (Pavel Novotný) je povinen zaslat na adresu trvalého bydliště paní Moniky Benešové písemnou omluvu ve znění: Vážená paní Benešová, omlouvám se Vám touto cestou za svá vyjádření, která jsem učinil na svém profilu na sociální síti Facebook o Vaší osobě, podpis Pavel Novotný - do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku,“ rozhodla samosoudkyně Šárka Malíková Petříčková. Obdobnou omluvu má Novotný zaslat i partnerovi Benešové Karlu Vyskočilovi.



Požadovanou veřejnou omluvu a odškodnění ve výši 50 tisíc korun pro každého z dvojice žalobců soudkyně zamítla. „Soud přihlédl k tomu, že to byli žalobci, kteří tímto způsobem do veřejného prostoru vstupovali. Museli mít na zřeteli, že tato forma sebeprezentace vyvolá pravděpodobně i negativní reakce. Na druhou stranu kritika vyjádřená v příspěvcích žalovaného, expresivita a výběr výrazů, rozhodně přesahuje míru kritiky oprávněné, přestože se jedná o hodnotící soudy. Pokud jde o újmu, nebylo prokázáno, že by na straně žalobců k nějaké došlo,“ zdůvodnila soudkyně rozhodnutí včetně zamítnutí požadavku na odškodnění v penězích

Veřejnou omluvu nevidí soudkyně jako vhodnou, podle ní se stačí omluvit soukromě. „Veřejnou omluvou by mohlo dojít k další medializaci, což se žalobci sami snažili minimalizovat, tato forma zadostiučinění se v konečném důsledku jeví jako kontraproduktivní, proto k ní soud nepřistoupil,” vysvětlila.



„Pro nás je toto rozhodnutí dostačující,“ řekl iDNES.cz při odchodu z jednací síně právní zástupce žalobců Filip Nedvěd. „Čekal jsem horší výsledek. Je to odvážné, spravedlivé rozhodnutí. Ohledně toho doporučeného omluvného dopisu jsme si ještě vzali lhůtu na rozmyšlenou, zvažujeme odvolání,“ reagoval Pavel Novotný. „Já už jiný nebudu. Xenofobii a rasismu se neustupuje,“ odpověděl na dotaz, jestli zmírní vyjadřování na sociálních sítích.

Kritikou na adresu rodičů nešetřil Novotný ani před kamerou iDNES.tv:

Pro Alláhovo slávu uříznou ti hlavu

Zhruba tříminutové video natočil chlapcův otec Karel Vyskočil v létě 2016 v autě cestou z dovolené. Na internetový server YouTube ho pak umístila jeho partnerka Monika Benešová. Rodina si v „klipu“ pouští ve voze píseň kapely Ortel, v jejímž textu se o muslimech uvádí například to, že „pro Alláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, žijou pro vítězství“. Chlapec, který na videu zpívá spolu s rodiči, v jednu chvíli uříznutí hlavy gestem naznačí.

Nahrávku začátkem loňského roku veřejně kritizoval někdejší bulvární novinář Pavel Novotný: „Nevíte někdo, co je to za lidi? Chtěl bych je nahlásit na sociálku a paní nechat zkontrolovat právo na občanku. Tatínkovi už asi nic nepomůže, ale ten chlapeček nemusí být stejný... Podle mě kdyby jim ho sebrali a dostali ho k adopci dva gayové, stoprocentně z něj vyroste lepší člověk. Proto prosím o bližší info o rodině, to dítě z ní musí pryč. Snad takových nebožátek není víc“. Rodiče pak také označil hanlivými výrazy.

Na video vzápětí reagovaly stovky lidí. K dnešku má přes 100 tisíc zhlédnutí. Přibývaly další komentáře, některé velmi kritické. To Vyskočila s Benešovou rozzlobilo a Novotného zažalovali. „V demokratické společnosti je právo na kritiku velice zásadní, nicméně kritika musí být přiměřená a domníváme se, že toto ty meze překročilo,“ řekl letos v lednu iDNES.cz právní zástupce žalobců Filip Nedvěd.

V dubnu se u soudu Novotného zastal zpěvák Radek Banga, který měl s fanoušky skupiny Ortel osobní zkušenost. Předloni odešel na protest z předávání Českých slavíků poté, co měla cenu dostat právě tato skupina. Jeho facebookový profil pak zahltily nenávistné komentáře, vulgarity i výhrůžky, často od příznivců Ortelu.

„Kdyby si to na videu zpívali rodiče, tak bych proti tomu nic neměl. Ať si to zpívají. Je to jejich věc, že mají rádi skupinu Ortel. Ale to, že tam zpívá i malé dítě, podle mě v pořádku není. Říkám to jako člověk, který už osm let chodí po základních školách jako preventista. Osmiletý kluk si nemůže na takto komplikovanou věc udělat názor. Skupina Ortel je extrém. I podle odborníků,“ uvedl v jednací síni zpěvák (podrobněji zde).



Také podle soudkyně nejsou tyto písně určené pro děti. „Rozhodně se nedá tvrdit, že tento žánr a produkce tohoto hudebního tělesa je obecně nějakým způsobem vhodná pro nezletilé,“ uvedla ve čtvrtek Malíková Petříčková. Při svém rozhodnutí soudkyně přihlédla i k tomu, že chlapcovi rodiče kontroverzní video z internetu do současnosti nestáhli.

Mezi předvolanými svědky byl i zpěvák Radek Banga