Pavel Novotný: Chci být jako pornoherec Rosenberg!

Pavel nezastírá, že se stal známou tváří díky reality show Bar. Nijak mu to nevadí, je rád středem pozornosti. Zároveň si však velmi dobře uvědomuje, jaká je zatím "absolutní nula". Tvrdí také, že patří k největším bojovníkům proti zneužívání termínu celebrita u nás.



"Bráním se takovému označení, protože celebrita by měl být někdo, kdo ve svém oboru skutečně něco dokázal. Stejně jako v zahraničí, kde je celebritou jen člověk, který skutečně ostatní ve svém oboru převyšuje a něco skutečně umí. A to nejen v televizi, ve filmu a v umění, sportu, ale třeba i v oblasti lékařství, vědy a podobně," říká s vážnou tváří třiadvacetiletý Pavel.



Do porna nejdu

Se smíchem už dodal, že jeho touha být v něčem nadprůměrný směřuje především do oblasti sexu. "Chtěl bych být tak dobrý v posteli aspoň jako populární pornoherec Robert Rosenberg. Jeho umění bych ale užíval jen v soukromí. Herec v pornofilmech bych být nemohl, protože mi dělá problémy už jenom dívat se společně s někým na choulostivé scény v televizi," přiznal Pavel.



Prý tuto vlastnost podědil po svém otci, který je podle něj strašlivý stydlín. "Co se týče profese, chtěl bych být dobrým scénáristou. Tady je možná větší naděje, že uspěji a že se mi moje sny splní. Musím přiznat, že něco velmi zajímavého se mi teď rýsuje, možná, že to bude bomba. Víc ale neprozradím," řekl tajuplně.