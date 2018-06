Manipulátorka Bílá, dohody s hvězdami. Novotný odkryl praktiky bulváru

Pavel Novotný Syn baviče Petra Novotného se narodil v roce 1981, studoval na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Pracoval v MF DNES, v internetové televizi Stream.cz, hudební televizi Óčko a v televizi Nova. Později šéfoval bulvárnímu portálu Super.cz, v lednu 2009 se stal šéfredaktorem bulvárního týdeníku Spy, letos začal vést bulvární portál Extra.cz. Je ženatý, má jedno dítě, od roku 2010 je zastupitelem v Řeporyjích.

Původně jste chtěl dělat seriózní žurnalistiku. Proč jste se dal na tvrdý bulvár?

V MF DNES jsem byl elév a věnoval se okrajovým tématům. Zároveň jsem psal scénáře pro seriózní rádio a obdivoval kolegy, kteří dělali velké reportáže a rozhovory. Bulvár jsem nesnášel, a když novináři jako celebritu navštěvovali mého otce, stavěl jsem se vůči nim zpupně. Pak jsem šel kvůli penězům do jisté reality show a pro Novu jsem začal dělat bulvární magazín. Když jsem skončil, čekalo na mě několik zásadních nabídek od bulváru. Najednou jsem se ocitl ve světě, kde jsem měl každý článek napsaný pětkrát rychleji, trojnásobný plat a rychlý kariérní postup. Už po roce jsem se stal šéfredaktorem.

Za změnou tedy byly jen peníze?

V bulváru je hodně povolaných, ale málo vyvolených. A já jsem v tom, co dělám, dobrý. Jednoduše vyhrál mamon, tedy snadno vydělané peníze s menším objemem práce. Navíc jsem najednou oslovoval masy a sám se stal jakousi celebritou. V tomto segmentu je poptávka po lidech jako já, tedy po těch, co umí psát a mají přehled, obrovská. Věděl jsem, že když rezignuji na morální otázky, které jsou s touto prací spojeny, mohu se ní dlouhodobě a dobře živit.

Říkáte, že články jste najednou měl hotové pětkrát rychleji. Exredaktor Nového času (nejčtenější slovenský bulvární deník - pozn. red.) Tomáš Holetz mi před lety tvrdil, že bulvární novinář nemusí umět psát, protože na to je editor, kterému stačí fotka a informace. Není tedy pocit, že vám to šlo rychleji, jen takové sebeuspokojování?

Ano, je v tom jistá dávka lenosti a pohodlnosti. A pravdou je také to, že těch, co umí získat kvalitní informace a zároveň psát, je málo. Jenže vedl jsem tištěný bulvární týdeník a opravdu platí, že ačkoliv jsem do něj hodně přispíval také já sám, během kratší pracovní doby jsem vydělával mnohem víc. Jinak souhlasím - kdo umí v naší branži získávat informace, nemusí umět psát. Do práce se mi hlásilo mnoho lidí, kteří psát uměli, nebyli však schopni zvládat tu druhou část práce. To je také důvod obrovské nekvality v bulvárních redakcích. Dodnes na vyšších manažerských pozicích těchto médií potkávám vyučené automechaniky či dokonce lidi bez středoškolského vzdělání.

Bulvární novináři omlouvají svoji práci tím, že lidem jen nabízejí to, co sami chtějí. Není to výmluva?

Je to také můj oblíbený argument. V Česku si bulvár denně otevře 1,7 milionu lidí. A jestli touží po tomto servisu, někdo jim ho musí poskytnout. Že lidé mají právě takovéto preference, je vidět nejen v printu, ale i na webu. Jsem tedy přesvědčený, že obsah každého média vytvářejí jeho příjemci.

Je to však ještě žurnalistika?

V pravém smyslu slova ne. Je to jen uspokojování masy, která potřebuje mít informace ukryté mezi ženskými "kozami" a fotbalovým míčem. Jenže čtenáři žurnalistiku ani nevyžadují, stačí jim zkratkovitá a zábavná informace.

Míváte vůbec výčitky svědomí?

Přemýšlel jsem o tom mnohokrát. Zlikvidoval jsem skutečně hodně manželství, vždyť bulvár ubližuje mnohým. Za celou kariéru jsem však měl na krku jen jednu či dvě žaloby. Když si někdo naběhne na náš meč nevěrou, intrikami, podvody, penězi a my ho za to "uděláme", jsem úplně bez výčitek. Jsou to totiž celebrity, osoby veřejného zájmu, a tak si s nimi mohu dělat, co chci. Beztak jsou to většinou lidé, kteří nás jindy obtěžují, protože chtějí být v bulváru. Samozřejmě, existuje i skupina slavných, která to odmítá, a já jsem ublížil i hodně lidem ne celkem mainstreamového ranku. Mrzelo mě to, ale nedá se s tím nic dělat. Jsem dobře placený za to, abych se s tím vyrovnal.

Představte si, že by si vašeho otce bulvár podával za nevěru, nebo dokonce zveřejnil fotografie těžké autonehody vaší manželky a dítěte. Nepřeji vám to, ale jak by vám bylo, kdyby někde ležel váš příbuzný přikrytý prostěradlem a někdo by vás otravoval s mikrofonem a otázkou, jaké jsou vaše pocity?

Rozumím, často o tom přemýšlím. Mám štěstí, že otec je pro bulvár nezajímavý, protože nechodí za kurvami ani nehraje na automatech. "Užili" jsme si to jen tenkrát, když si naši adoptovali dítě z dětského domova. Na rovinu však říkám, že kdyby věci, které dělám já jiným, někdo dělal mně a mojí rodině, bylo by mi to nepříjemné. Zároveň jedním dechem dodávám, že dnes už mám takovou mediální moc, vliv a úzké kontakty s konkurenčními bulvárními plátky, že když mě přímo nenachytají, jak si dávám "lajnu" koksu nebo jsem s prostitutkou, tak na mě nezaútočí. A možná ani v těchto případech. Dávám si však velký pozor, protože bych tomu opravdu nechtěl čelit. Mám citlivou manželku, která se pohybuje mimo naši branži. A ještě jedna věc - v Česku jsem béčkovou či céčkovou celebritou, a tak s tím musím počítat. Být známou tváří beztak přináší více výhod než nevýhod. To riziko k tomu patří a musím se s tím vyrovnat. Kdo to nedokáže, vůbec by se o slávu neměl pokoušet, protože bulvár je její součástí.

Český bulvár léta žije z Ivety Bartošové. Nezdá se vám, že už je to v poloze, že tu ženu jednoduše zabijete?

Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Na druhé straně ona nám svým způsobem života neuvěřitelně nahrává. Každá země má svoji Bartošovou, ale takovýto rozměr to asi nemá nikde. Uznávám, že poslední dva roky už ani sama neví, co se kolem ní děje, a to je na tom nejsmutnější. Když s ní žil Jiří Pomeje, ten alespoň kapitalizoval všechno, co Ivetě bulvár dělal. Teď z toho nic nemá.

Ona je objektivně psychicky nemocná a závislá na alkoholu. Neměla by být psychická nemoc hranicí, za kterou už nepůjdete? Přece jen je rozdíl pronásledovat zdravého, příčetného člověka, nebo kopat do trosky.

Máte pravdu, ta hranice by tam měla být. Problém je, že informace o Bartošové jsou tak hodně žádané, že to jinak nejde. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidé, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je. U vás na Slovensku je to konzervativnější.

No, slovenský bulvár také umí pořádně nakládat. To, co dělal u smrtelných nemocí Júlia Satinského, Zory Kolínské nebo Michala Dočolomanského, byla katastrofa.

Sleduji také slovenská média. Samozřejmě, parazitování na umírajících je hrozné, ale smrt, nemoci a odcházení ze života jsou nejatraktivnější témata. Poměrně často se mi stává, že slovenští kolegové žádají, abych něco vypustil ven, protože oni to pak můžou převzít. Když jsem však nedávno zveřejnil tabulku nejvlivnějších gayů Česka a na první místo dal politického moderátora Václava Moravce, za pět minut mi volali, že něco takového vyjít nemůže, protože by to hned skončilo u soudu. Máte tvrdé bulvární novinářky, které by se u nás dobře uživily, ale jisté věci jsou stále tabu. Jsme tvrdší než vy, ale když někdo pláče, jak to přeháníme, a argumentuje Bartošovou, tak ať se podívá na západ nebo přímo na britský bulvár.

Jednu část zájmu bulváru tvoří lidé, které pronásledujete, ačkoliv si to nepřejí, druhou zase ti, co se hlásí sami. Je jich hodně?

Kdysi jsem si myslel, že většina informací do bulvárních novin přichází od čtenářů. Ve skutečnosti je, včetně těch negativních, poskytují samotné celebrity. Takových je 90 procent. Jednou je za tím snaha někoho očernit, jindy získat slávu. Nespolupracujících celebrit je málo. Spřátelené bulvární novináře, kterým poskytují informace ze svého soukromí, přitom nemají jen mladí, ale například také slavní seriáloví herci nad 50 let, kteří se rádi prezentují, že bulvár nesnášejí. Je zarážející, že čtenáři o tom netuší.

Z čeho to vyplývá?

Showbyznys je mimořádně konkurenční prostředí, v němž se švindluje a lže.

V dokumentu České televize Pološero jste řekl, že je to obchod. Podle vás má třeba Karel Gott se Super.cz tajnou dohodu, a donedávna ji měl mít také s Ringierem, že bude sám poskytovat informace ze soukromí a například Blesk za to nebude psát o jeho ženě, že je neschopná moderátorka.

Jednoznačně. A pochopil jsem také to, proč to musel šéfredaktor Blesku v tom dokumentu popřít. Nemůže to přiznat, ale je to tak, sám jsem měl takové dohody ve Spy. Jsou totiž oboustranně výhodné u áčkových celebrit, protože bulváru zaručují kvalitní informace výměnou za neútočení. Je to krátkozraké, ale tak to funguje.

Jestli ovšem za paparazzi informaci vydávám něco, co jsem si dopředu domluvil, není to jen podvod na čtenářích?

Je to podvod, ale čtenáři ho dobrovolně přijímají, netrápí je to, nepřemýšlejí nad tím. Bulvár je zábava na pět minut, a jestli je obsah kvalitní, ačkoliv hraný, je to v pořádku. Z takového podvodu si těžkou hlavu nedělám. Uměle domluvených těch "jakoby" sledovaček je skutečně hodně.

Kdysi mi jistá zpěvačka vysvětlovala, že například Lucie Bílá má titulky v bulváru domluvené na měsíce dopředu. Opět nekorektní hra se čtenáři?

Bílá je jednou z největších manipulátorek davů a českých médií, úplná špička. Je v tom tak dobrá, že když na ni někdo zaútočí, díky vybudované image se zvýší její obchodní cena a všechno se obrátí proti útočníkovi. Neznám jinou celebritu, která tak dokonale umí pracovat s novináři. Nikdy je neodmítne, okamžitě se stává jejich kamarádkou. Jednou jsem měl v redakci mimořádně ostrou bulvární novinářku, s níž jsme dlouhodobě pracovali na více kauzách kolem Bílé. Po schůzce s ní najednou otočila a já jsem hned věděl, že se něco děje. Bílá si ji totiž pozvala a řekla jí, že "má lóže v Karlíně je ti kdykoliv k dispozici". To je její oblíbená věta, řekla ji už mnoha novinářům.

Nejsou však dohody celebrit s bulvárem jen důsledkem jejich přirozené obrany? Kdo touží po tom, aby ho pronásledovali v soukromí?

Nevím, ale právě u Bílé je to dvojsečné, protože je vynikající obchodnicí. Na své medializaci se zásadně podílí ona sama, obdivuhodně dokonce zvládá také krizovou komunikaci. Dodnes u nás nikdo neví, že půl roku žila s Jaro Slávikem, a podle mě to ani nikdo nenapíše. V jejím případě tedy jde jen o chladný kalkul, ne o obranu před zlým bulvárem.

Říkáte, že do bulváru jste šel kvůli penězům. Kolik se v něm vydělává?

I kdyby platy novinářů v seriózních médiích a bulváru byly stejné, práce těch prvních je zodpovědnější a náročnější. Jsem však přesvědčený, že platy špičkových bulvárních žurnalistů jsou vyšší. Odhaduji, že kvalitní redaktor v deníku seriózního typu může mít po deseti letech praxe kolem 1 500 až 2 000 eur (38 000 až 51 000 Kč - pozn. red.). V bulváru je to o třetinu víc.

Vy sám jste přiznal, že jako šéfredaktor máte 100 tisíc českých korun, tedy kolem 3 800 eur.

To je pravda. A když chci získat do týmu kvalitní hyenu, takzvaného "kauzaře", musím mu nabídnout minimálně 2 000 eur.

Bulvár výrazně těží z toho, že mu informace o nehodách a různých neštěstích poskytují callcentra záchranek, policie, případně nemocnice. Když však někdo leží s vážnou nemocí a personál volá do novin, aby prozradil diagnózu, porušuje zákon. Je v pořádku, že ty informace pouštíte ven?

Problém callcenter záchranek a dalších spočívá v tom, že ti lidé nejsou dobře zaplaceni. Většinou se to beztak neprovalí, protože bulvár může stále tvrdit, že informaci zjistil tak, že odposlouchal příslušné frekvence. Což, mimochodem, také dělá. Když se při autonehodě zranil můj otec, byl jsem překvapený, jak rychle se to média dozvěděla. Stalo se to pět kilometrů od nemocnice v Motole, a než ho přivezli, což trvalo jen pár minut, už na něj čekali fotografové z Blesku. Je to symbióza mezi těmi, co všechno důležité hlásí, a samotným bulvárem.

Přiznáváte tedy, že bulvár za takové informace platí?

To víte, že dobrovolně to nedělají. Nikdy se to však nikomu nepodařilo dokázat, protože se pokaždé poukáže na to, že novináři jen odposlouchali danou frekvenci.

V porodnici, kde rodí někdo mediálně slavný, není co odposlouchávat.

Rozumím. Tam to funguje tak, že to hlásí zaměstnanci. U lékařů se s tím potkáváme nejméně, obvykle je to záležitost nižšího personálu.

Podle vás bulvár nelže. Herci Marek Vašut, Lukáš Vaculík nebo spisovatel Michal Viewegh však soudy vyhráli. Zdeněk Svěrák nebo Viktor Preiss byli kvůli článkům v bulváru na antidepresivech.

Máte pravdu, ale je nutno říct, že se bavíme o jednotlivých kauzách. Těm lidem bylo skutečně ublíženo a bulvár lhal, za co také poměrně tvrdě zaplatil, ale dnes se pohybujeme v jiném právním rámci než před lety. Vzniklo totiž několik precedentních rozsudků. Já si skutečně nemůžu dovolit napsat lež, navíc soudy poslední dobou přitvrzují. Když opomeneme ty, co jste jmenoval, nedochází k zásadnímu nárůstu soudních sporů.

Jestli jde herec Ondřej Vetchý s manželkou do společnosti a média napíšou, že to byla milenka, je to lež. Když byl v zoo s dcerou, napsali, že to byla milenka, kterou ohmatával. Jak to jde dohromady s tím, co říkáte vy?

Kauza Vetchého milenky byla spíš věcí chyby a diletantství než vědomé lži. Šlo o to, že svoji rodinu důsledně skrývá, a když se někde objeví, novinář může nechtěně udělat chybu. Jsem přesvědčený, že ho z nevěry nikdo cíleně neobvinil, protože každý ví, co ho pak čeká. Byla to špatná práce kolegů, ne úmysl. Vetchý byl poškozen a bulvár za to tvrdě zaplatí. Nedá se však generalizovat, že úmyslně lže.

Tak jiný případ - Michal Viewegh vycházel s manželkou z porodnice. Paparazzi si rodinu tajně vyfotil a druhý den dokonce vyšel rozhovor. Jenže on s nikým nemluvil. Když byla jeho manželka těhotná, vycházely výmysly také o jeho rozvodu a milence.

To je problém jednoho vydavatelství, které se skutečně pohybuje na hraně toho, co může, a stojí ho to také obrovské prostředky na právní ochranu. Momentálně má kolem 150 sporů. Jeho média jednoduše pracují jiným stylem než ostatní a také díky tomu se výborně prodávají.

Když u nás Nový čas naštval zpěváka Mariána Greksu, ten podle vlastních slov vtrhl do redakce a chtěl šéfredaktorovi rozbít hubu. Není pro někoho právě toto nejschůdnější cesta? Myslím to v kontextu frustrovaného člověka, který ví, že soudy trvají léta, stojí peníze a omluva malými písmeny někde vzadu a po takovém čase už čtenáře stejně nezajímá.

Ano, je to cesta a osobně se takového postupu obávám. Jestli je to správné řešení, nevím. Některé celebrity to však takto řeší už i u nás. Například Vetchý bulvární novináře opravdu mlátí, nájezd na naše vydavatelství jsem zažil také od jiných. Vetchý je totiž velmi žádanou celebritou, cokoli o něm je zajímavé. Jednou jsem ho nechal sledovat. Pracoval jsem se špičkovými a skutečně tvrdými paparazzi, ale i ti ho, ve strachu, aby jim nenaložil, snímali snad z jednoho kilometru. Nedávno jsme se potkali v jednom fotbalovém týmu a jsem si jistý, že kdyby to nebyla charitativní akce, tak mi jednu vrazí. Ale 100 tisíc měsíčně beru právě za to, abych to riziko snášel. Sám se divím, že mě zatím nikdo z těch lidí nezmlátil.

Marek Vašut vyhrál soud a milion korun za to, že deník Aha! psal o jeho údajných depresích a promiskuitě. Je na pováženou, jestli je to dostatečná náplast za poškozování pověsti.

Toto byl mimořádně precedentní rozsudek a nepovažuji ho za úplně spravedlivý, protože Vašut podle mne neprokázal, jakou konkrétní ujmu, například ztrátu kšeftu, těmi články utrpěl. Faktem je, že pro bulvár byl výsledek zásadní ranou a musel upravit podávání některých informací. Souhlasím, že jistá míra poškození pověsti tam mohla být, a je na pováženou, jestli by to zvrátila nějaká omluva, nejsem však přesvědčený, že to byly výmysly. Vašut je áčková celebrita a určitou míru útoku by měl snést. V každém případě bulvár tvrdě zaplatil.

Obvykle však jde o nižší částky. Časopis Pestrý svět musel platit Lukáši Vaculíkovi 300 tisíc korun za články o jeho homosexualitě. Není to náhodou tak, že bulvár riskuje i proto, že se to finančně vyplatí i u prohraného soudu? Zvýšený prodej pokuty nahradí.

Samozřejmě, tak to je, bulvár bude vždy v plusu. Milion je sice vysoká částka, ale nemůže ohrozit existenci vydavatelství typu Bauer Media nebo Ringier. Dokud někdo nedostane pokutu dva, tři nebo pět milionů, tak se to nezmění. Statisícová odškodnění jsou možná nepříjemná, ale ne ekonomicky likvidační.

Bulvár rád argumentuje, že si také ověřuje informace ze dvou zdrojů a není odkázaný na používání slovíček typu "údajně", "prý", "podle zdroje blízkého XY" a podobně. Podíval jsem se na vaše Extra.cz a vy je běžně používáte. Příklad vašeho titulku: "Daniel Landa prý opustil rodinu. Může za to přísavka Olga Lounová?" Samotný článek se odvolává jen na nejmenované přátele Lounové. Není to alibismus?

Jen částečně. Ta slovíčka jsou berličkami, ale my i čtenáři velmi dobře víme, proč tam musí být. Jednoduše to nemůžeme napsat natvrdo. A jestli nám náš současný právní rámec poskytuje tuto možnost, tak ji využíváme. Jde o typy článků, v nichž čtenářům ani nepředstíráme, že to, co se tam píše, tak doopravdy je.

Autor rozhovoru Karol Sudor V deníku SME od roku 2006 připravuje rozhovory a reportáže. Je trojnásobným vítězem Novinářské ceny v kategorii Nejlepší rozhovor v printových médiích (za roky 2007, 2008 a 2010, za rok 2007 byl nominován také na cenu Sdružení vydavatelů periodického tisku Slovenska). Nominaci získal i za rok 2011. Žije v Trnavě.

Proč to tedy podsouváte veřejnosti?

Protože to může být pravda a v mnohých případech také je. My to totiž musíme používat, i když máme jistotu, že je to tak. Ano, je to alibismus a nesmírně nám to ulehčuje život, protože, co si budeme povídat, díky tomu můžeme skutečně napsat jakoukoliv lež tak, že není žalovatelná. Je to věc právních mantinelů. Ačkoli se mění, stále platí, že bulvár má u nás velký manévrovací prostor.

Představte si hypotetickou situaci, že Blesk zveřejní titulek: "Pavel Novotný prý sexuálně zneužívá dceru, tvrdí to jeho přítel!" Samozřejmě, v článku bude tím přítelem blízká osoba, která si nepřeje být jmenována.

Okamžitě ho zažaluji a vyhraji.

V čem je rozdíl? Jen v tom, že potenciální lež, o které jsme mluvili výše, je nahrazená jinou.

V tom, že dítě celebrity u nás díky rozhodnutí Ústavního soudu není osobou veřejného zájmu. Takovýto zásah do intimní sféry si každý bulvár dvakrát rozmyslí. Bez jasného důkazu by to nikdo neriskoval. Na druhé straně souhlasím, že "zdroj, který si nepřeje být jmenán", si opravdu může vymyslet kdokoliv.

Jiný příklad vašeho titulku: "Přítelkyně Tomáše Kluse Tamara konečně dosáhla svého: zpěvákova manažerka po šesti letech skončila!" Článek odkazuje na její facebookový status, ale pravda je taková, že manažerka v něm ani náznakem netvrdí, že odchází, protože ji vyrazila Klusova přítelkyně. Není to zavádění?

Ten článek byl naší chybou. V Klusově týmu máme vynikajícího informátora, ale špatně tam bylo to, že jsme zasáhli do osobnostní sféry manažerky, která není osobou veřejného zájmu a nemusí snášet takovýto tlak. Článek jsem korigoval, protože jsem uznal, že jsme překročili hranici. Udělal jsem to jen proto, že jde o manažerku. O pravdivosti těchto informací však vůbec nepochybujte.

Titulek je ale v rozporu s článkem.

V tomto segmentu mají titulek a hlavní fotka čtyřicetiprocentní vliv na čtenost. Ano, při poutání tyto triky používáme často, protože naše úspěšnost se měří zejména počtem kliknutí na články. A věřte, že navzdory tomu, co říkáte, se čtenáři vracejí. I když si někteří z nich uvědomí, že byli tak trochu podvedeni, na jejich další návštěvnost to nemá zásadní vliv. Přiznávám to jen nerad, ale je to tak.