Pavel Novotný bude otcem, svatbu zatím neplánuje

Devětadvacetiletý moderátor se na dítě moc těší. Svatbu se stejně starou přítelkyní Verunkou ale zatím neplánuje.

"Máme zcela jiné starosti, musíme především vyměnit byt. Ten náš je moc malý, musím dát dohromady dětský pokoj. Jednou se určitě vezmeme, teď na to ale nebude čas," odůvodňuje Novotný mladší své rozhodnutí.

Třetí vnouče populárního baviče Petra Novotného se má narodit v termínu kolem 23. června 2011. Pavlova sestra Lenka má dvouletou dceru Ester a půlročního syna Tobiáše.

Petr Novotný

Budoucí otec zatím neví, zda bude jeho první potomek holka, nebo kluk. "Já bych chtěl spíš holku, protože vím, že kluk by asi byl po mně. A to, přiznávám, by pro nás rodiče nebylo vůbec jednoduché," říká Pavel Novotný kajícně.