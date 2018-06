Na Bartošové budeme parazitovat, až ji zabijeme, řekl Novotný

Pavel Novotný chtěl původně dělat seriózní žurnalistiku, ale po účinkování v reality show a práci na bulvárním magazínu pro Novu si to rozmyslel. Zlákala ho lehčí práce a snadněji vydělané velké peníze.

"V bulváru je hodně povolaných, ale málo vyvolených. A já jsem v tom, co dělám, dobrý. Věděl jsem, že pokud rezignuji na morální otázky, které jsou s touto prací spojené, mohu se takto dlouhodobě a dobře živit," řekl Novotný pro slovenský server SME.sk.

Syn herce Petra Novotného přiznal, že bulvární novináři se často brání tím, že lidem nabízejí jen to, co sami chtějí. Spíše než o žurnalistiku jde o uspokojování masy. Přestože už svými články zlikvidoval spoustu manželství a vztahů, výčitky svědomí nemá.

Pavel Novotný a Agáta Hanychová

"Ti lidi jsou totiž celebrity, osoby veřejného zájmu, a tak si s nimi mohu dělat, co chci. Beztak jsou to většinou lidi, kteří nás jindy obtěžují, protože chtějí být v bulváru. Samozřejmě, existuje i skupina slavných, která to odmítá, a já jsem ublížil i hodně lidem ne celkem mainstreamového ranku. Mrzelo mě to, ale nedá se s tím nic dělat. Jsem dobře placený za to, abych se s tím vyrovnal," řekl Novotný.



Kauza Bartošová

Stránky českého bulváru už několik let a hlavně poslední dny plní zpěvačka Iveta Bartošová. Podle Novotného je to už trochu přes čáru, ale informace o ní jsou natolik žádané, že hranice jdou stranou.

"Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidi, kteří bulvár nečtou. Pak jdou hranice stranou a budeme na ní parazitovat až do konce a ještě půl roku po něm. Je to tvrdé a morálně špatné, ale tak to je," řekl Novotný.

Manipulátorka Bílá

Podle něj se vydavatelstvím často vyplatí napsat lež, i s vidinou pokuty od soudu. Osobnosti se s novináři také často domluví a nabízejí jim informace a nechají se dobrovolně "sledovat". A opřel se také do zpěvačky Lucie Bílé.



"Bílá je jednou z největších manipulátorek davů a českých médií, úplná špička. Je v tom tak dobrá, že když na ni někdo zaútočí, díky vybudované image se zvýší její obchodní cena a všechno se obrátí proti útočníkovi. Neznám jinou celebritu, která tak dokonale umí pracovat s novináři," prohlásil šéfredaktor bulvárního webu.

Novotný přiznal, že novináři častokrát dostávají tipy nejen od samotných celebrit, ale také od personálu nemocnic, policistů nebo z callcenter záchranky.