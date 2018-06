Kamarádství? Kristelová a Novotný obrousili hrany nenávisti

První větší "útok" zažila Kristelová před téměř pěti lety, když Novotný vytvořil parodii na její sexy kalendář. Stačila mu k tomu blond paruka a nejbližší pláž v Česku (více zde).

Čím jsou ovšem starší a zkušenější, tím jsou jejich vzájemné přestřelky sofistikovanější. Oba sice věci nazývají pravými jmény, ale pouze šifrovaně.

Pavel Novotný - Pavel Novotný nafotil kalendář Kateřina Kristelová v Playboyi

"Kristen Stewartová je jedna z vůbec nejhorších hereček na světě a scenárista Twilightu je talentovanej asi jako Kristelová," zněl jeden z facebookových statusů Novotného. Podobně aktivní byl i ve své bulvární novinařině.

O to větší šok přichystali, když se k sobě tulili a poté společně zasedli k jednomu stolu. Šlo snad o usmíření?

"Já se s nikým neusmířil, lidé jako já nemají ve skutečnosti v kontaktu s celebritami jejího typu slovo usmíření vůbec ve slovníku. Jen jsme si potřebovali něco vyříkat, obrousit hrany. My to čas od času musíme dělat. Katka je cílevědomá, chytrá holka a celebrita, já jsem bulvární novinář. A tak to bylo, je a bude," řekl iDNES.cz Novotný.

Kristelová to vidí podobně, byť je větší diplomatkou. "Proti Pavlovi jsem nikdy nic neměla, řeším svůj vlastní život, práci a dceru. Docela ráda jsem ho po dlouhý době viděla a myslím, že on mě taky," uvedla Kristelová.